Wat nou Twitter of Facebook? Donald Trump is online terug van weggeweest met zijn eigen platform

Hij heeft er een paar maanden over gedaan, maar oud-president Donald Trump is kennelijk eindelijk klaar om zelf direct met burgers te communiceren. Dat doet hij vanaf nu van zijn eigen microblog, From the Desk of Donald J. Trump geheten. De website is eigenlijk een soort persoonlijke Twitter en heeft ernstige beperkingen. Maar het belangrijkste is voor Trump en zijn fans natuurlijk dat hij direct met ze kan communiceren – eenrichtingsverkeer, weliswaar, maar ook dat is al een hele verbetering ten aanzien van de oude situatie.

Gisteren lanceerde Donald Trump zijn nieuwe persoonlijke platform. From the Desk of Donald J. Trump. Zo deelde hij een speciaal gemaakte video waarin duidelijk wordt gemaakt dat deze “desk” vanaf nu zijn manier is om met volgers te communiceren, zonder dat Big Tech zich ermee kan bemoeien. Het is, stelt de video, “een baken van hoop” in bange dagen.

Het systeem van The Desk is eigenlijk dat het gewoon een soort van microblog is. Hij schrijft continu blogposts, maar houdt ze kort en krachtig, zoals hij op Twitter deed. Vervolgens kunnen zijn volgers die microblogposts delen op Facebook en Twitter, en ze zelfs een hartje geven. Dat delen op de twee grootste socials is natuurlijk best interessant, omdat Trump zelf daar juist geband is. Maar hij wil de mensen daar dus ook bereiken – zo niet direct, dan maar indirect.

Zoals je zou verwachten van Trump gebruikte hij deze nieuwe gelegenheid direct om hard achter ‘zwakke’ Republikeinen als Liz Cheney en Mitt Romney aan te gaan. “Zo fijn om te zin dat nep-Republikein uitgejouwd werd toen hij op het podium stond bij de Utah Republikeinse Staatsconventie,” schrijft Trump bijvoorbeeld: “Ze zijn de eersten die begrijpen met wie ze te maken hebben, een vreselijke loser!”

En Cheney – de dochter van de voormalige vice-president van George W. Bush, die verantwoordelijk was voor de gefaalde ingrepen in het Midden-Oosten en nog veel meer plannen had voor oorlogen aldaar – tja, die kreeg ook een sneer naar haar hoofd.

Gezien zijn populariteit onder zijn fans zal deze nieuwe aanpak ongetwijfeld gaan werken – maar de beperkingen zijn significant. Als hij het écht groot wil maken moet zijn team nog iets regelen dat mensen kunnen reageren onder zijn posts. Dan gaat het ongetwijfeld pas écht los – en daarmee zal het meteen één van de populairste blogs op het web worden.

Interessant genoeg besluit Facebook vandaag of het Trump toch weer toelaat op zijn podium. Door juist gisteren The Desk online te zetten wil Trump overduidelijk een signaal afgeven: ook zonder Facebook en Twitter redt hij het prima. Hij heeft hen niet nódig. Als ze zijn recht op de vrijheid van meningsuiting respecteren is dat mooi, maar als ze hun achterwerk afvegen met dat recht vindt hij wel andere manieren om met zijn achterban te communiceren. Punt.

Een prima actie, maar dit gaat wel veel minder ver dan veel mensen hoopten. De gedachte was dat Trump een nieuw sociaal mediaplatform zou opzetten, waar mensen die genoeg hebben van de dictatoriale ingrepen van Facebook en Twitter zich ook thuis konden voelen, en zelf accounts konden openen. Dat lijkt vooralsnog niet te gebeuren: The Desk is echt alleen bedoeld voor Trump. Net zoals Geert Wilders het enige lid van de PVV is, is Trump de enige gebruiker van The Desk.