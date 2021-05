Duitse journalist begrijpt er niets meer van: ‘Wat Rutte doet druist in tegen politieke en morele wetten maar er is geen publieke verontwaardiging’

De Duitse journalist Thomas Kirchner vindt het onbegrijpelijk wat er in Nederland gebeurt. Hij kijkt naar de politiek, volgt het op de voet, en voor hem is het duidelijk: premier Mark Rutte heeft zich op een vreselijke manier gedragen. Hij liegt en bedriegt. Maar wat schetst Kirchners verbazing? Rutte zit er niet alleen nog steeds, maar het Nederlandse publiek vindt dat blijkbaar wel best!

“Er gebeuren fascinerende dingen,” aldus de journalist voor Süddeutsche Zeitung. Die fascinatie begon vorig jaar met de pandemie, zegt hij. Toen zei Rutte eerst dat hij voor groepsimmuniteit ging. Korte tijd later wilde hij daar niets meer van weten, “en zelfs bestreed hij dat woord überhaupt te hebben uitgesproken. Maar ik had het zelf gehoord! Dat was het moment waarop ik dacht: he, wat is daar aan de hand?”

Hij vond het ongelooflijk dat in het parlement de meerderheid dat allemaal geen probleem leek te vinden. Hoe kon dat? Had Rutte het land en de politiek dan zou stevig in een houtgreep?

En dat is niet alles. Kirchner werd ook getriggerd door de toeslagenaffaire. Wat betreft “positie Omtzigt, functie elders” zegt de journalist: “Toen zwart-op-wit stond dat Rutte de waarheid niet had gezegd, dacht ik: nu is het voorbij. Vooral toen Rutte zei dat hij het zich verkeerd had herinnerd, want zo’n uitspraak is nooit waar. Nooit! Dan gaan bij mij alle alarmbellen af. ”

Maar, zegt hij, wonder boven wonder overleefde Rutte het. “Maar het grootst was mijn verwondering over het gebrek aan publieke verontwaardiging. Wat daar gebeurde druist volgens mij in tegen politieke en morele wetten.”

Alleen zit ‘m daar natuurlijk precies de kneep. In Nederland zijn die politieke en morele weten al lang verbeurd verklaard. Dat Kirchner ook opgevallen. “Ik vind realistische politiek meestal positief, ik houd ervan als politici in oplossingen denken en niet meteen met de moraal komen aanzetten. Maar te weinig strijd schaadt de democratie. Met een pragmatische oplossing van deze crisis doet Nederland zichzelf geen goed,” zegt hij.

Wat Rutte betreft, die moet van Kirchner wieberen. En snel een beetje. Gebeurt dat niet dan voorziet hij grote problemen voor de Nederlandse democratie. “Dan raken mensen gewend aan politieke toestanden die niet normaal zijn. Een premier die niet de waarheid spreekt, is niet normaal,” zegt hij.

En dan een waarschuwing voor mensen die zeggen dat ze voorstander zijn van de democratie. Want, Kirchner zegt ook: “Als daar geen noemenswaardige verontwaardiging over ontstaat, erodeert de politieke cultuur. Dan verliezen kiezers het vertrouwen. Dat is voer voor de vijanden van de liberale democratie. En die zijn toch al sterk genoeg.”