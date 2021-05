Duitsland wil ‘grondrechten teruggeven’ aan gevaccineerden, Hugo de Jonge: ‘Nederland nog niet in die fase’

De Duitse regering wil gevaccineerden tegen corona of mensen die kunnen bewijzen dat ze corona hebben gehad, hun grondrechten teruggeven. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge ziet dat voor Nederland nog niet zitten en zegt: “Je kan daarmee eerder dingen mogelijk maken, maar in die fase zitten we nog niet. Wij hebben een veel hogere besmettingsgraad dan Duitsland, die moet eerst omlaag.” Dat meldt de NOS.

In eerste instantie lijkt het plan van de Duitse regering op een variant van het ‘vrijheid bij vertoon van vaccinatiebewijs’, maar dat is niet het geval. Zij willen namelijk mensen die volledig gevaccineerd zijn, of mensen die zijn genezen van corona, weer hun vrijheden teruggeven. Dat betekent dat een eenmalige negatieve PCR-test voldoende bewijs is, zolang die niet langer dan zes maanden geleden is afgenomen. Een positieve test van minder dan vier weken oud is ook ongeldig, vanwege het mogelijke besmettingsgevaar. En iemand die is ingeënt hoeft geen PCR-test meer te doen.

Dit plan, dat nog goedgekeurd moet worden door het Duitse parlement, biedt ook voor Nederland de mogelijkheid op een work-around voor vaccinatiebewijzen. In Nederland vaccineert men voornamelijk op leeftijd en beroepsgroep. Als wij hier ook zo’n plan zouden invoeren, dan is een ID-kaart, een PCR-test of een verklaring in principe voldoende bewijs dat je bent beschermd.

De kans dat dit erdoor komt is echter vrij klein, want binnen een dag zou het in de media alleen maar gaan over ‘vaccinatiejaloezie’ en ongelijkheid. Maar toch is het serieus het overwegen waard.