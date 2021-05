‘€820 boete voor overheden die mondkapjesplicht blijven handhaven’

Greg Abbott, de gouverneur van de Amerikaanse staat Texas, gaat binnen enkele dagen overheidsinstellingen beboeten die inwoners van de Lone Star State verplicht mondkapjes te dragen.

Abbott verklaart op sociale media: “Texanen, niet de overheid, zouden moeten beslissen over hoe ze hun gezondheid het beste beschermen,” aldus Abbott: “Dat is waarom mondkapjes niet meer voorgeschreven zullen worden door openbare scholen of overheidsinstellingen. We kunnen doorgaan met Covid-19 af te wenden terwijl we de vrijheid van Texanen verdedigen om te kiezen of ze wel of geen mondkapjes dragen.”

Mochten onderdelen van de overheid zich niet aan de regel houden, die op 21 mei van kracht wordt in heel Texas, dan kunnen ze een boete krijgen van ten hoogste $1000 – omgerekend: €820. Voor scholen gaat de regel in op 4 juni.

Ziekenhuizen en gevangenissen mogen nog wél mondkapjes blijven verplichten.