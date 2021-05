Eindelijk! Een grote doorbraak in de Bijlmermoordzaak leidt tot een arrestatie

Na 17 lange jaren is er eindelijk een grote doorbraak in wat bekend is komen te staan als de Bijlmermoordzaak. Een Amerikaanse man, van zestig jaar oud, is na identificatie en onderzoek van de Nederlandse recherche uitgeleverd aan ons land en zit hier nu vast.

17 jaar geleden ging de 42-jarige Yvette Looijs naar het Bijlmerpark. Ze was prostituee. Ongetwijfeld dacht ze dat dit een dag of nacht als velen zou worden. En dat ze de dag erop weer zou terugkomen, etc.

Op een gegeven moment meldde een klant zich bij de drugsverslaafde vrouw. Hij liep samen met haar verder de Bijlmer in, via het Ganzenhoefpad.

Maar het ging mis. Want de “klant” had heel andere plannen. De volgende dag vonden voorbijgangers het levenloze lichaam van Yvette. Ze was door geweld om het leven gekomen.

Al snel kwam er een naam bovendrijven. De laatste klant zou zich tegen anderen geïdentificeerd hebben als “Matthew uit Amerika.” Die Matthew zou zelfs tegen mensen gezegd hebben dat hij Yvette geslagen had in het park. Er werd onderzoek gedaan. Zelfs een beloning uitgeloofd voor een gouden tip. Maar het mocht niet baten. Matthew leek wel van de aardbodem verdwenen.

Dat was tot de Recherche onderzoek deed naar de dood van Sabrina Oosterbeek in 2017. Voor haar dood kwam de 44-jarige Sjonny W. in beeld. Hij zou als laatste met haar gezien zijn. En, niet zou hij betrokken zijn geweest bij de dood van Sabrina, maar ook bij die van Monique Roossien en Mirela Vos. Voor die laatste moord werd hij veroordeeld tot veertien jaar cel.

Interessant genoeg kwam tijdens het onderzoek naar Sjonny W. de identiteit van “Matthew de Amerikaan” bovendrijven. Het gaat om een 60-jarige man die in Amerika woonde, voor een paar jaar naar Nederland kwam, en daarna toch weer naar Amerika terugging.

Deze man is daarna opgespoord door de Recherche. De documenten en informatie zijn gedeeld met Amerika… en uiteindelijk is deze man daardoor naar Nederland gestuurd. Gisteren, op 30 april, werd hij voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Het is ongetwijfeld niet wat deze man in gedachten had voor zijn pensioenjaren, en het is natuurlijk allemaal rijkelijk laat, maar Looijs kan hierdoor misschien tóch in vrede rusten.