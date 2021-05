Enge politieke ontwikkeling: ‘Links en rechts neigen steeds meer naar overheidsinterventies voor gezonde leefstijl’

Bestuurskundige Dave Ensberg-Kleijkers wijst op een enge ontwikkeling in de politiek, met grote gevolgen voor onze maatschappij en de vrijheid van het individu. Hij constateert dat niet alleen linkse partijen, maar ook rechtse (zogenaamd ‘liberale’) partijen steeds meer meegaan in het idee dat er verregaande maatregelen door de overheid nodig zijn tegen ongezond gedrag. Dat meldt Elsevier Weekblad.

De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat de zorgkosten onder een vergrootglas zijn komen te liggen. Mensen met een ongezonde leefstijl (roken en overgewicht bijvoorbeeld) hebben meer kans om op de IC te belanden. Dat had dus eigenlijk voorkomen kunnen worden, maar ‘zij hebben de vrijheid om hun leefstijl in te richten zoals zij dat willen’, zou menig liberaal dan zeggen. Het vervelende is alleen dat hier een kostenplaatje aan verbonden zit, waar de hele maatschappij voor moet opdraaien.

En dat is waar het begint te wringen volgens Ensberg-Kleijkers. De overheid en het bedrijfsleven zijn er namelijk bij gebaat dat mensen zo gezond mogelijk leven. Op die manier leg je minder druk op de zorg, ben je langer productief en betaal je ook langer belasting. Dus ach, leuk (en logisch) dat je werkgever je een abonnement geeft voor de sportschool, toch? Maar we zouden er allemaal raar van opkijken als je van je werkgever niet meer op ski-vakantie zou mogen, omdat dat ‘te gevaarlijk’ zou zijn.

Ensberg-Kleijkers is van mening dat we die kant wel uit gaan. Een citaat:

“Onder aanvoering van toenmalig minister Eric Wiebes (VVD, Economische Zaken en Klimaat) sloten bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties vorig jaar de ambitieuze Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 Gezondheid en Zorg. De eerste ambitie van deze publiek-private agenda: ‘In 2040 is de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en ongezonde leefomgeving met 30 procent afgenomen.’”

Hij stelt dat het niet zozeer gaat om directe dwang (dus nee, geen direct verbod op ski-vakanties) maar iets dat ‘nudging’ wordt genoemd. Overheden en bedrijven die door middel van beleid het gedrag van burgers proberen te beïnvloeden. En dat gaat verder dan alleen vet en suiker duur maken in ruil voor korting op je sportschoolabonnement.

Het gevaar zit hem er namelijk in wat er gebeurt als dat ‘nudging’ niet voldoende werkt. Als de zorgkosten onverminderd hoog blijven omdat grote groepen mensen toch blijven roken, frituren en zichzelf van de skischans blijven slingeren, dan moet de overheid met drastischere maatregelen komen. En dan is het een keer gedaan met je individuele vrijheid, want ook de liberale partijen zullen daar maar wat graag in meegaan, zo stelt Ensberg-Kleijkers in zijn stuk.