Esther Ouwehand (PvdD) wil een nieuwe, betrouwbare premier: ‘Niet één radicaal idee van Rutte gehoord, hij is af’

Wat PvdD-leider Esther Ouwehand betreft is Mark Rutte “af” als premier, en krijgt Nederland een nieuwe regeringsleider die wél te vertrouwen is. Dat zegt de oppositie-parlementariër vandaag tegen BNR Nieuwsradio in de wandelgangen van de Tweede Kamer.

Ouwehand is erg teleurgesteld in de teksten van Rutte bij Nieuwsuur gisteren. Daar zat “niet één” radicaal idee tussen, aldus de PvdD-partijleider. Enige hoop dat de VVD’er de veelbesproken bestuurscultuur ten goede kan keren koestert het Kamerlid dan ook niet meer: “Wat belangrijker is dat we een premier krijgen die we kunnen vertrouwen en wat dat betreft is Rutte af, daarna kunnen we het hebben over bestuurscultuur.”