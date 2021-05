Experts: ‘Kans groot dat Europese Commissie snelheidsbegrenzer voor autorijden goedkeurt’

“Er sterven per dag twee mensen door auto-ongelukken”, legt UvA-hoogleraar Marco te Brömmelstoet uit, dus moet de Europese Commissie wat hem betreft het voorstel goedkeuren om een snelheidsbegrenzer in alle nieuwe auto’s te plaatsen. In 2024 zouden alle nieuw verkochte auto’s dan van zo’n systeem moeten zijn voorzien, volgens het voorstel. Dat meldt EenVandaag.

Te Brömmelstoet zet zijn argument extra kracht bij, door te stellen dat er “nog 30 tot 40 slachtoffers” bijkomen, “die er letsel aan overhouden, en de mensen die er psychische gevolgen van krijgen omdat ze wegens te snel rijden de veroorzaker zijn van dat geweld”.

Dit klinkt als een voorstel dat de vrijheid van iedereen in probeert te perken, omdat een kleine minderheid zich niet verantwoordelijk kan gedragen. In het huidige voorstel is wel opgenomen dat deze functie van het systeem (Intelligent Speed Adaptation genaamd) uitgezet kan worden, maar dat zegt natuurlijk niets. Een gordel kun je ook afdoen maar is ook gewoon verplicht. Je kunt wel nagaan dat als zo’n systeem er komt, het aan laten staan van die functie ook onderdeel van de wetgeving wordt.

En hoewel deze hoogleraar beweert dat het niet zozeer moet worden gezien als “vrijheidsberoving” maar als het ‘teruggeven van de vrijheid aan onze kinderen en kwetsbare mensen op straat’, blijkt uit de door hem genoemde pilot dat dit niet het hele verhaal is. Hij beschrijft namelijk een systeem dat het hele verkeer weet te begrenzen rond de openings- en sluitingstijden op scholen. Met andere woorden: een extern iemand draait jouw maximumsnelheid terug.

Dan hebben we het niet meer over een soort cruisecontrol, maar over absolute controle over andermans voertuig. Heel leuk dat je daarmee voorkomt dat je met 200 kilometer per uur langs een school scheurt, maar je kunt er donder op zeggen dat het daar niet bij blijft.

Stel dat het op de snelweg ook op die manier wordt toegepast en jij je zwangere vrouw met spoed naar het ziekenhuis moet brengen. Pech gehad want je kan maar 120 km/u. En met een beetje extra pech schroeven ze dat maximum in Nederland dan nog verder omlaag vanwege het milieu. ‘Ja maar op zo’n moment zet je het systeem toch gewoon uit?’ hoor ik u denken. Oké, maar als je dat systeem gewoon uit kunt zetten, wat is dan nog het nut? Iedere snelheidsduivel die wil scheuren gaat dat systeem dan alsnog gewoon uitzetten, dus wie wint hier nou wat mee? De bestuurder, die zich nu al netjes aan de regels houdt, en de kinderen die naar school gaan in ieder geval niet.