Filmpje! Argumenten GroenLinks-politica zijn op: iedereen van het gas af, want gasfornuis schoonmaken is lastig

In het Tweede Kamerdebat over de door de linkse elites opgelegde “energietransitie” legde GroenLinks-parlementariër Laura Bromet uit waarom het ge-wel-dig is als Nederland massaal van het gas af gaat. Het is namelijk, aldus deze verlichte feminist, heel vermoeiend en lastig om een gasfornuis schoon te maken. Dus ja.

De energietransitie is één van de belangrijkste doelstellingen van de linkse elites. Het komt erop neer dat we geen of zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen meer gebruiken. Alles moet duurzaam. Yay! Moeder Natuur houdt daarvan! Et cetera.

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet is één van de parlementariërs die daar bijna voltijds mee bezig is, en die geen mogelijkheid onbenut laat om deze groene agenda aan de bevolking op te leggen. Of die dat nou ziet zitten of niet.

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp, en dan specifieker over “het van het gas gaan,” wat een belangrijk deel uitmaakt van de plannen, probeerde Bromet “de rechtse partijen” op een gegeven moment nog te overtuigen met het argument dat… een gasfornuis zo lastig schoon te maken is.

Nee, dat is geen grap. Kijk maar:

Als je écht geen argumenten meer hebt: Volgens @LauraBromet van @groenlinks moet iedereen voor vele tienduizenden euro’s van het gas af, omdat een gasfornuis zo lastig schoon te maken is… Hoe verzin je het.

Totaal de weg kwijt.

pic.twitter.com/RJBpg0OMmT — Alexander Kops 🇳🇱 PVV (@KopsPVV) May 25, 2021

“Kommer en kwel als je naar de rechtse partijen luistert, als het gaat gaat over de energietransitie,” aldus Bromet. “Maar ik denk dat de heren die voor mij spraken nog nooit een gasfornuis hebben schoongemaakt, want het is echt heel prettig om een inductiefornuis schoon te maken.”

Met het inkomen dat Bromet verdient is de kans natuurlijk buitengewoon klein dat zij zelf haar fornuis schoonmaakt, maar dat geheel terzijde. En dan hebben we het nog maar niet eens gehad over de enorme drogreden dat je volgens deze dame blijkbaar alleen een inductiefornuis kan installeren als je je huis niet meer met aardgas verwarmt. Tip: dat kan wel. Je kunt die zaken zomaar combineren! Wauw.

Dit is dus het niveau van GroenLinks, een partij die vrijwel zeker deel gaat uitmaken van de nieuwe regeringscoalitie. Alle gasfornuizen de deuren uit, want ze zijn zo lastig schoon te poetsen. Je zou willen dat het een grap was. Maar helaas.