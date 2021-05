[Filmpje] BBB-leider Van der Plas bezorgd over plaatsing windturbines: ‘Veel geld en subsidie gaat naar het buitenland en in hoeverre profiteren wij ervan?’

Het rappe tempo waarin de overheid windmolenparken en zonneweides plaatst maakt BBB-leider Caroline van der Plas bezorgd. Er wordt nauwelijks met de burgers zelf overlegd en veel te veel geld en subsidie verdwijnt in de zakken van buitenlandse investeerders. Dit zou volgens haar absoluut niet de bedoeling moeten zijn.

Van der Plas sprak over het klimaatbeleid bij WNL op Zaterdag, waar ze kritische kanttekeningen plaatste bij het soms ondoordachte klimaatbeleid van de overheid. “De groene ruimte wordt volgeplemd met datacenters en mega zonneparken.” aldus de BBB-leider.



Van der Plas hekelt het gebrek aan overleg en transparantie bij het Nederlandse klimaatbeleid. Burgers worden vaak totaal niet geïnformeerd, wat tot veel irritaties leidt. Bij WNL zei ze dat de overheid nog flink wat vragen heeft te beantwoorden hierover:

“Wij maken ons zorgen over in hoeverre de burger daarbij wordt betrokken. En in hoeverre profiteren zij ervan? Heel veel geld en subsidies verdwijnen in de zakken van grote buitenlandse investeerders.”

Ook kan ze boeren geen ongelijk geven die stukken grond verhuren of verkopen voor de plaatsing van zonneweides of windturbines. Nederlandse boeren worden al genoeg uitgeknepen en een extra zakcentje is wel welkom voor hen:

“Ik kan me voorstellen dat boeren hun grond verhuren om er windmolens of zonneparken op te zetten. Het is extra inkomen voor een boer, maar een boer moet zijn inkomen kunnen halen uit voedselproductie. Een ambtenaar heeft ook geen krantenwijk erbij.”

Van der Plas kaartte meerdere terechte punten aan, de participatie vanuit de overheid met burger is nagenoeg nul. Nederlandse burgers krijgen alleen informatie over klimaatprojecten, maar instemmen of meedenken, ho maar. Daar moet volgens Van der Plas verandering in komen. Het huidige beleid, waar burgers in feite langs de zijlijn staan, is op deze manier niet houdbaar.