[Filmpje] BLM-activisten intimideren bedrijven in New York: ‘Beledigend om open te zijn op verjaardag van Malcolm X’

De Black Lives Matter-beweging is weer eens aan het doorslaan, dit keer in New York. Een groep activisten vond het “beledigend” dat bedrijven het ‘lef’ hadden om open te zijn op de verjaardag van Malcolm X. Reden genoeg voor hen om de zaken te blokkeren.

Het is werkelijk te gek voor woorden wat er aan die kant van de oceaan aan de hand is. Een groep activisten staat in een straat en degene met de megafoon schreeuwt even dat iedereen in die straat op de hoogte is gesteld van het feit dat het Malcolm X zijn verjaardag was. Iedereen die de zaak openhoudt beledigt de groep activisten:

On Malcolm X’s birthday a BLM group shut down a block of businesses in NY because it "insulted" them for the businesses to be open on his Bday. This is what mob rule looks like. Vile. pic.twitter.com/AdRCH2s0tc — Robby Starbuck (@robbystarbuck) May 21, 2021

Er komt een aantal activisten uit de zaak gelopen die de eigenaar nog even verbaal een trap na geven door te stellen dat hij ‘dit ieder jaar doet’ (een zaak open houden op een doordeweekse dag). En direct daarna wordt de tent gesloten. De groep beweegt zich snel naar het volgende doelwit en dan zie je pas hoe groot die meute is.

En aangezien Nederland ook BLM-activisten heeft die er nagenoeg hetzelfde gedachtegoed op na houden, is het niet onvoorstelbaar dat dergelijk gedrag ook hier voor zal gaan komen. Kick Out Zwarte Piet probeerde ondernemers al te intimideren door ‘het gesprek aan te gaan’ als ergens in de etalage een Zwarte Piet te zien was. Dat kwam toen ook neer op een boycot. Misschien doen ze er dit jaar weer een schepje bovenop!