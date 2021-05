Filmpje! Burgemeester Jan van Zanen boos: ‘Jeugdzorgthema had al lang opgelost moeten worden’

De Haagse burgemeester Jan van Zanen vindt het van het grootste belang dat gemeenten snel betaald worden om problemen op te lossen, waaronder met name in de Jeugdzorg. Gebeurt dat niet, stelt hij, dan dreigen er hele gemeenten daadwerkelijk om te vallen.

Bij Buitenhof zei burgemeester Jan van Zanen van Den Haag én de VVD dat Nederlandse gemeenten door het beleid van de afgelopen jaren diep in de problemen zijn gekomen. Zeker Jeugdzorg is een hoofdpijndossier voor gemeenten; een dossier dat overal in doorwerkt.

'Bij een krachtig herstel van Nederland, economisch en maatschappelijk, heb je krachtige gemeenten nodig. Die vallen om als zo'n jeugdzorgthema niet wordt opgelost. Het wordt tijd, ik vraag het niet voor het eerst', zegt burgemeester Jan van Zanen in #Buitenhof. pic.twitter.com/HmO8j2PI0k — Buitenhof (@Buitenhoftv) May 23, 2021

“Bij een krachtig herstel van Nederland, economisch en maatschappelijk, heb je krachtige gemeenten nodig. Die vallen om als zo’n jeugdzorgthema niet wordt opgelost. Het wordt tijd,” aldus Van Zanen tegen het kabinet.

Voor de goede orde voegde hij daar aan toe: “Ik vraag het niet voor het eerst.”

Als hier niets mee gebeurt, zegt Van Zanen, dan zal de positie van gemeenten nog verder verschralen. “Er komt een moment dan zal het rijk het zelf moeten doen.”

Als er geen geld bij komt wat gebeurt er dan? 'De positie van gemeenten zal verschralen', zegt Jan van Zanen in #buitenhof . 'Er komt een moment dan zal het rijk het zelf moeten doen.' pic.twitter.com/CxVSjn82wS — Buitenhof (@Buitenhoftv) May 23, 2021

De woorden van Van Zanen worden gesteund door GroenLinks-Tweede Kamerlid Lisa Westerveld. “Stevige woorden van VNG-voorzitter en VVD’er Jan van Zanen in Buitenhof over de tekorten in de jeugdzorg,” schrijft zij op Twitter. “Met hem ben ik verbijsterd dat het kabinet al zo lang de problemen kent en ze niet aanpakt. Maar meer geld is natuurlijk niet dé oplossing voor alles wat mis gaat.”