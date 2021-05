[Filmpje] De immigratie is totaal uit de hand gelopen: jaarlijks NETTO 100.000 immigranten erbij

Dr. Jan van de Beek zegt in gesprek met Ongehoord Nederland! dat er jaarlijks 100.000 immigranten bijkomen. Netto. Want in totaal komen er 200.000 a 250.000 nieuwkomers naar Nederland. Een heleboel gaan ook “weer weg.” Maar de balans is toch nog 100.000 erbij, netto, per jaar.

Dr. Jan van de Beek heeft samen met andere wetenschappers onderzoek gedaan naar de kosten van immigratie voor Nederland. Die blijken astronomisch te zijn. Maar dat is niet heel gek. Want volgens Van de Beek komen er jaarlijks maar liefst 100.000 nieuwkomers bij. Dat is netto; degenen die weggaan zijn er al van afgestrokken.

Dat zegt de wetenschapper bij Omroep ON!

"Er komen netto ongeveer 100.000 immigranten per jaar in NL bij," concludeert dr. Jan van de Beek. “We hebben als land de soevereiniteit uit handen gegeven.”

Zie het hele interview in Het Panel #27:https://t.co/j0iUUzT86D pic.twitter.com/LvZC19vpaZ — Ongehoord Nederland (@OmroepON) April 30, 2021

De reden dat dit kan gebeuren is dat ons land de eigen soevereiniteit heeft weggegeven. Jaarlijks komt er een middelgrote stad bij aan allochtonen, aan mensen die niets hebben met de Nederlandse cultuur, en helemaal moeten inburgeren – als ze dat al doen. Oh, en gemiddeld kost dat ook nog eens geld. En flink wat ook.

“Westerse migranten” leveren wél netto voordeel op. Maar uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika… tja. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, en er zijn goede redenen om specifieke mensen naar Nederland te halen. Maar over het algemeen geldt dat ze eerst en vooral kosten opleveren. En zich ook nog eens niet al te best aanpassen.

Waarom doen we dit? Van de Beek heeft daar een helder antwoord op: het is niet alsof de burger hier naar is gevraagd. Als land hebben we de “soevereiniteit over immigratie weggegeven.” Dit wordt dus bepaald door internationale verdragen en natuurlijk de EU. De eigen landsgrenzen waren ooit heilig, maar zijn dat al heel lang niet meer.

Het resultaat? Ongebreidelde, onbetaalbare immigratie. En de radicaal-linkse weg-met-ons elite zag dat het goed was.