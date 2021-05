[Filmpje] ‘Handrem-Hoekstra’ totaal gefileerd: ‘Zet Omtzigt liever in als stemmenkanon dan als collega’

NRC-columniste Ellen Deckwitz deelt vanwege op NPO Radio 1 rake klappen uit aan de media, die zij verwijt CDA-leider Wopke Hoekstra in de kaart te spelen ten koste van Pieter Omtzigt. Het is volgens haar namelijk niet Omtzigt die de formatie ‘gijzelt’, maar Hoekstra omdat hij niet durft te kiezen tussen twee kwaden.

Ellen Deckwitz mocht vandaag een pareltje van een column uitspreken bij De Nieuws BV op NPO Radio 1. Het ging over Pieter Omtzigt, en hoe partijleider Wopke Hoekstra onheus met zijn populaire fractiegenoot omspringt.

“Verschillende media zeggen dat Omtzigt de formatie ‘gijzelt’. Onterecht, vindt Ellen Deckwitz: “Het is Handrem-Hoekstra die een man als Omtzigt liever inzet als stemmenkanon of symbool dan als collega.”

Na een korte inleiding legt ze uit dat de formatie niet alleen vertraging op heeft gelopen vanwege de gelekte notulen, maar ook omdat het CDA twijfelt over wel of niet meeregeren met de VVD. Het ene deel van het CDA vindt dit prima, maar een ander deel wil dit niet zolang Rutte de leider is van de VVD.

“Partijleider Hoekstra riep ondertussen maar op tot een afkoelperiode. En vreemd genoeg wordt dit de laatste tijd vanuit de media juist op eens gesteld dat het niet Hoekstra, maar Pieter Omtzigt is die het remzand vormt voor een nieuw kabinet,” zo stelt Deckwitz. Vervolgens noemt ze een aantal voorbeelden uit de media waaruit dit inderdaad het geval blijkt te zijn – zoals dat het NRC schreef dat de formatie “op slot” zit, maar Hoekstra “de sleutel” heeft.

Ze vindt het nogal frappant dat iemand die zegt overwerkt te zijn wordt vergeleken met iemand die de formatie ‘gijzelt’. En dan komt de rake analyse: “Die formatie loopt stroef, omdat Hoekstra weet dat hij met zijn regeringsdeelname zijn eigen geloofwaardigheid grote schade toe zal brengen en waarschijnlijk ook Omtzigt, plus vijf zetels zal verliezen.”

“Besluiten om dan maar de oppositie in te gaan zal weer een nederlaag voor hemzelf zijn. De lijsttrekker onder wiens leiderschap het CDA niet alleen kromp, maar dan ook niet langer in de coalitie zit. Hoekstra weet heel goed dat wat hij ook kiest hij hoe dan ook verliest. Hij raakt óf Omtzigt kwijt, óf de macht. En dus kiest hij maar niet.”

Zij houdt Hoekstra dus verantwoordelijk voor de vertraging bij de formatie en neemt Omtzigt in bescherming tegen de ‘aanvallen’ vanuit de media. Het feit dat hij nu ziek thuiszit “is geen tactiek,” zoals de media volgens haar stelt, “maar een gevolg, ironisch genoeg van de cultuur die hij al jarenlang probeert te bestrijden”.

Het wordt dus hoog tijd dat Hoekstra een keuze maakt tussen regeren en oppositie voeren tegen Mark Rutte, ook al is die ongunstig voor hem. Dat is altijd nog beter dan een Kamerlid als Omtzigt kwijtraken, vijf zetels kwijtspelen en dat verlies niet meer kunnen compenseren bij de volgende verkiezingen. Dát is namelijk waar het CDA op afstevent als de Hoekstra-koers wordt doorgezet. Heel Nederland ondervindt nu eigenlijk last, vanwege de vertraging bij de formatie. Dus Hoekstra, doe iets! En kies voor Omtzigt, als het even kan.