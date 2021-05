[Filmpje] Hans Teeuwen barst in huilen uit om Songfestival: ‘Ik kan er niet meer tegen! Zulke k*tmuziek!’

Cabaretier Hans Teeuwen kan niet wachten tot de week voorbij is en het Eurovisie Songfestival door een ander land georganiseerd mag gaan worden. Dat is de nieuwe videoboodschap van de komiek, die hij uitspreekt vanaf een zwembadje in zijn eigen tuin.

Anders dan de meeste andere BN’ers ziet Teeuwen het Eurovisie Songfestival 2021, dat deze week in Rotterdam gehouden wordt, helemaal niet zitten. Het is ongelofelijke “k*tmuziek,” zo verduidelijkt de terneergeslagen variétéartiest. Ter illustratie zingt hij een stukje uit Dinge-dong, het liedje waarmee Nederland in 1975 het festival won en naar Hilversum haalde.

“Nee!!!!”, aldus een driftig met zijn vuisten op het randje van zijn opblaaszwembad maaiende Teeuwen.