[Filmpje] Hans Teeuwen is blij dat de terrassen weer open zijn: ‘Dag islamitisch meisje, lik, lik, lik’

Komiek Hans Teeuwen is verheugd dat de terrassen weer geopend zijn, zo laat hij merken in een nieuw satirisch filmpje dat hij plaatste op zijn YouTube-kanaal. De oorspronkelijk uit Brabant afkomstige komiek doet daar voor hoe hij ‘subtiele erotische’ signalen geeft aan voorbijlopende mensen, die wat Teeuwen betreft versierd moeten worden. Zo probeert hij een jonge moslima te verleiden door likgebaren te maken, en moet een gezette Achterhoeker worden verleid tot het volledig opendraaien van zijn ‘lustkraan.’

Maar aan alles komt een eind, want om 18.00u moeten de terrassen sluiten. “Ach, het is in ieder geval iets,” aldus de cabaretier die zich door de beperkte versoepeling niet uit het veld laat slaan.