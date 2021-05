Filmpje! Hugo de Jonge WOEST na vraag over de verdwenen 13 miljard euro waarvan de bonnetjes kwijt zijn

Tijdens het debat in de Eerste Kamer werd minister Hugo de Jonge gevraagd naar de 13 miljard euro, die besteed is, maar waarvan de bonnetjes kwijt zijn. Dat vond de zorgministers bepaald geen prettige vraag. Sterker, hij reageerde zwaar geïrriteerd. “U merkt het aan mij!” zei hij met vuur in zijn ogen.

“Dat geld is niet altijd binnen de lijntjes keurig besteed,” gaf De Jonge toe in wat normaal gesproken toch echt een politieke doodzonde zou moeten zijn. “Want als ik dat wel had gedaan had ik heel zeker geweten dat we onvoldoende beschermingsmiddelen hadden, dat we onvoldoende beademingsapparatuur hadden, dat we onvoldoende testcapaciteit hadden,” aldus de CDA’er.

Vervolgens werd hij echt boos – want met elk woord nam de woede alleen maar toe. “En wat mij steekt hierin is dat hier wordt gedaan alsof het departement van VWS slordig is omgegaan met dat geld. Het tegenovergestelde is waar.”

Echt waar? Ja, volgens De Jonge wel, tenminste. “We hebben dat geld besteed aan die dingen die we nodig hadden op dat moment. Waar alle fracties aan de overkant [in de Tweede Kamer, red.] iedere week vroegen om meer, harder, en beter, etc. En nóóit heeft één van die fracties gevraagd, ‘zou het alsjeblieft ook rechtmatig kunnen.’ Nog nóóit.”

Hallo, daar gaan er even een paar alarmbellen af zeg. Maar goed.

“Wij hebben altijd wel aangevallen in alle voortgangsbrieven die we daartoe mochten schrijven dat dit soort type uitgaven in zo’n korte termijn natuurlijk onmogelijk waren om volgens alle rechtmatigheidsvereisten te versturen, te, uh, uh, doen. Dat is ook logisch, dat hoort gewoon helemaal bij die tijd,” ging De Jonge verder.

“Mijn irritatie, u merkt het een beetje aan mij,” zei hij vervolgens tegen de senatoren die hem zomaar een lastige vraag durfden te stellen, “is er in gelegen dat ik vind dat je de context moet meewegen waarin VWS heeft geopereerd. En dat is geen departement dat onverhoeds geld heeft uitgegeven. Dat is een departement dat alles heeft gedaan wat in zijn vermogen lag, in een heel moeilijke fase, om de zorg te voorzien van die spullen die nodig waren.”

Zoals Marianne Zwagerman terecht opmerkt ging Hugo “een beetje uit zijn panty.” Want, oh, wat was hij geïrriteerd.

Dit is steevast de manier waarop dit kabinet opereert. Als iemand ook maar een beetje het lef heeft kritiek te uiten op het beleid en op de manier waarop ministers hun departement runnen reageren ze niet met een kalme uitleg… nee, dan worden ze boos. Hoe dúrf je kritiek te uiten? Hoe dúrf te vraagtekens te zetten bij het beleid? Schande!

Vermoeiend. Het zal De Jonge verbazen, maar de senaat en de Tweede Kamer zijn er om het kabinet te controleren. Punt. En dat er miljarden en nog eens miljarden euro’s zijn uitgegeven zonder dat gekeken kan worden waaraan en voor hoeveel is een schande.

Dit is belastinggeld, niet de persoonlijke bankrekening van meneer De Jonge en zijn vrouw. Hierover moet verantwoording worden afgelegd, en bij gebleken onrechtmatigheid rollen er koppen van de politiek verantwoordelijken. Zou je zeggen, toch? Maar Hugo de Jonge is groter dan de politiek, hij mag het allemaal gewoon!