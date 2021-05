[Filmpje] Minister De Jonge komt met grote belofte: ‘Vanaf 1 september zijn we van de coronamaatregelen af’

Coronaminister Hugo de Jonge heeft zojuist bij WNL op Zondag medegedeeld dat, met het oog op het huidige vaccinatietempo, de meeste coronamaatregelen voor 1 september verleden tijd zijn. Wat natuurlijk een fijne boodschap is, maar kijkend naar het verleden heeft De Jonge wel vaker hoopvolle beloftes gedaan die totaal niet uitkwamen. Het zou niet raar zijn dat De Jonge, voor de zoveelste maal, te snel met een hoopvolle boodschap op de proppen komt.





Bij WNL kwam De Jonge met enkele nogal gedurfde uitspraken. Zo is de minister van mening dat de meeste coronamaatregelen verleden tijd zullen zijn begin september. Maar dat zijn nogal enkele pittige beloftes, die als een boemerang kunnen terugkomen. Voor de zoveelste maal durfde de CDA’er het aan om met een hoopvolle belofte aan te komen:

“We moeten voor 1 september klaar kunnen zijn met de hele vaccinatiecampagne.” Om vervolgens aan te geven dat vanaf 1 september, wanneer het nieuwe schooljaar weer begint, het normale leven weer langzaam kan terugkeren: “Ik denk dat we dan echt van de meeste maatregelen af zijn.”

Nederland zitten te smachten naar het ‘oude normaal’, maar zoals het recente verleden ons heeft geleerd heeft de minister wel vaker dingen geroepen die later toch anders bleken te zijn. We blijven voor de vaccinatiecampagne erg afhankelijk van de levering van vaccinaties, als daar opnieuw een grote vertraging in komt dat wordt september ineens heel krap als ‘heropeningsdatum’.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zoals altijd met Hugo de Jonge is dit weer zo’n gevalletje van ‘eerst zien, dan geloven’. Want het vertrouwen in de minister zijn velen al lang kwijt.