[Filmpje] Paul Scheffer pleit voor minister van Migratie en Participatie: “Het is zo’n fundamenteel vraagstuk”

Publicist en hoogleraar Paul Scheffer zegt bij radioprogramma Spraakmakers dat hij “een nuchter debat over migratie” wil voeren en pleit voor een minister van Migratie en Participatie. Wat hem betreft ontbreekt het bij de overheid aan kennis en visie omtrent dit onderwerp.

Paul Scheffer, de man die ooit de steen des aanstoots gaf in ’s lands migratiedebat, maakt zich nu zorgen over dat debat. Voor zover dat er überhaupt al is, als het gaat over de bevolkingsgroei van Nederland. Dat zegt hij op NPO Radio 1.

"Ik pleit voor een minister van Migratie en Participatie want het is zo'n fundamenteel vraagstuk", zegt hoogleraar Paul Scheffer. Volgens hem ontbreekt het aan kennis en visie als het gaat over de bevolkingsgroei in de toekomst en wat dit betekent voor Nederland.

Hij noemt een voorbeeld: “Het ministerie dat gaat over verkeer en mobiliteit kwam niet verder dan het zinnetje: ‘Ja, als de bevolking naar 20 miljoen gaat dan zullen we meer moeten investeren in infrastructuur’.”

Scheffer wijst op tal van terreinen en sectoren waar een sterke bevolkingsgroei een enorme impact gaat hebben, die verder gaat dan alleen ‘meer huizen bouwen, meer treinen op het spoor en meer energie opwekken’.

Ook licht de sociaaldemocraat toe waarom hij denkt dat dit een fundamentele kwestie is die geadresseerd moet worden:

"Voer eens een nuchter debat over migratie", zegt publicist en hoogleraar Paul Scheffer. Hij vindt dat we moeten nadenken over welke migratie Nederland wil en aankan, en wat dit betekent voor bijvoorbeeld de zorg, woningbouw en de arbeidsmarkt.

“Ik geef je één cijfer. Bij een hoge migratie komen er in de komende dertig jaar 1,9 miljoen huishoudens nog bij in Nederland. Die moeten ergens wonen. Dus, waar gaan we dat dan bouwen? Hoe ziet Nederland er dan uit?”

Na zijn opmerking over dat dit onderwerp ‘zo met kramp wordt omgeven’ krijgt hij de vraag waarom dat zo is. Hij zegt: “Nou, omdat het om migratie gaat en dat leidt al snel tot de polarisatie die we kennen van afgelopen jaren.”

En juist dáár zou zo’n “nuchter debat” nou juist over moeten gaan, en niet bij vragen over hoeveel we moeten opschalen. Wat extra huizen bouwen en wat meer energie opwekken is namelijk het probleem niet.

Het gaat erom dat migratie nog steeds op geen enkele manier lijkt te kunnen worden beteugeld, terwijl dat wel wordt beweerd (met name door de VVD). Het gaat ook om het armoedige integratiebeleid dat we hier voeren. Het gaat om het wegzetten van mensen als ‘xenofoob’, ‘islamofoob’ en ‘racist’ als ze niet precies binnen de lijntjes kleuren als ze hun kritiek uiten. Het gaat om wat de Nederlandse identiteit precies betekent en of we parallelle samenlevingen binnen de landsgrenzen überhaupt nog kunnen voorkomen of harmoniseren.

Die huisjes, treintjes, windmolentjes en subsidiepotjes komen er wel. Maar komen die er voor mensen die (kunnen) worden opgenomen in de maatschappij en een bijdrage leveren aan de samenleving? En worden ze ook zo door rest van de burgers gezien? Op die vragen zou eerst een antwoord moeten komen voordat we het gaan hebben over aan welke knoppen de overheid moet gaan draaien en hoe ver. Dus toe, Tweede Kamer. Nodig Paul Scheffer eens uit en doe wat met zijn ideeën.