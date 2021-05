[Filmpje] Pro-Palestijnse vandalen verscheuren Israëlische vlag in Den Haag: ‘Geestverwanten van Taliban en Hamas’

Redactrice voor opinieweekblad Joods Nederland Esther Voet laat op Twitter een tweetal video’s zien waar anti-Israël-demonstranten in Den Haag een Israëlische vlag neerhalen en verscheuren. Elsevier- en Telegraafcolumnist Afshin Ellian noemt ze “de geestverwanten van Taliban en Hamas in Nederland”.

“Er is beeld vrijgekomen van de anti-Israëldemonstratie in Den Haag”, zegt Esther Voet. “Kijk hoe de Israëlische vlag wordt neergehaald. De politie van Den Haag stond erbij en keer ernaar.”

Opvallend is dat naast de Palestijnse ook de Syrische vlag wappert tussen deze demonstranten.

Maar het werd erger:

Hier deel 2 van de demo in Den Haag waar de Israëlische vlag werd verscheurd. Er was toestemming voor een demo van 30 personen. Het waren er zo’n 150. @POL_DenHaag greep niet in. Dat kennen we ook uit 2014. Bekijk deze Instagram-video van @standwithusnl https://t.co/0dDNTcuboa — Esther Voet (@Esther_Voet) May 14, 2021

“Hier deel 2 van de demo in Den Haag waar de Israëlische vlag werd verscheurd. Er was toestemming voor een demo van 30 personen. Het waren er zo’n 150. De politie in Den Haag greep niet in. Dat kennen we ook uit 2014.” Vervolgens verwijst Voet naar deze Instagram-video die gisteren werd gedeeld:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door StandWithUs Nederland (@standwithusnl)

Telegraaf-columnist en hoogleraar Afshin Ellian heeft er duidelijk (en terecht) geen goed woord voor over:

Dit zijn de geestverwanten van Taliban en Hamas in Nederland. Barbaarse vlagverbranding!!!#IsraelUnderAttack https://t.co/QE9Vzk8XY3 — Afshin Ellian (@AfshinEllian1) May 14, 2021

“Dit zijn de geestverwanten van Taliban en Hamas in Nederland. Barbaarse vlagverbranding!”

Uit de beelden komt in ieder geval duidelijk naar voren dat het hier niet gaat om ‘gewone’ demonstraties. Dit gaat namelijk niet meer om op democratische wijze aandacht te vragen voor een politiek standpunt, maar om een geïmporteerde politieke kwestie langs etnische en religieuze lijnen. Want laten we nou niet doen alsof de mensen in die video’s zelf allemaal Palestijnen zijn.

Ellian wijst er met zijn tweet op dat Nederland een vijfde colonne heeft binnengehaald: een radicale groep ‘wij-/zij-denkers’ waar Nederlanders en Joden in ieder geval geen onderdeel van de ‘wij’ zijn.

Dat lijkt ook de reden te zijn voor het feit dat de politie niet in durft te grijpen of niet in heeft mogen grijpen. Klimaat- en corona-demonstranten werden direct aangepakt en opgebroken als de groep groter bleek dan afgesproken of als ze zich niet aan de coronamaatregelen hielden. En of je het nou met die aanpak eens bent of niet, het was in ieder geval consistent. Bij de anti-Israël-demonstranten is dat klaarblijkelijk niet het geval.

Dat geeft het signaal dat de gemeente Den Haag bang is voor eventuele consequenties. Wat de reden ook is, het is ronduit beschamend dat die Hamas-gekte zich hier gewoon zonder enige weerstand af kan blijven spelen.