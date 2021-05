Filmpje! Thierry Baudet zet zijn inspirerende visie uiteen: het creëren van een alternatieve gemeenschap

“Wanneer heeft Forum voor Democratie succes?” vroeg Thierry Baudet hardop tijdens de nieuwe aflevering van zijn eigen YouTube-programma. Het antwoord behelsde een schitterende visie van de FVD-leider voor zijn partij én voor de hele brede, conservatieve en libertarische beweging: “Als het ons lukt om samen met onze achterban veel meer te zijn dan een politieke partij.” Namelijk, “een sociaal-economisch vlechtwerk” waardoor wij helemaal met elkaar kunnen leven; zaken kunnen doen, huizen kunnen kopen en huren van elkaar, en ga zo maar door.

De hele uitzending van de Forum-uitzending met Thierry Baudet en Ralph Dekker kan hier gekeken worden. Neem er de tijd even voor, want het is écht van het grootste belang dat je als conservatieve en/of libertarische Nederlander begrijpt wat wij – ik ben hier óók mee bezig – van plan zijn.

Het idee is dat het mogelijk moet worden voor conservatieve Nederlanders die niets te maken willen hebben met de maatschappij zoals ons door de strot geduwd door de linkse elite, om samen met elkaar te leven. Zaken te doen met elkaar, naar school te gaan met elkaar, te daten met elkaar, huizen te kopen en te huren van elkaar.

Of, zoals Thierry het zelf verwoordde gisteren, het grote doel is een “sociaal-economisch vlechtwerk” te worden “waarbij wij banen en werk en opleidingen, en opinievormingskanalen en besluitvormingskanalen, en misschien uiteindelijk een woningbouwvereniging en een school, dat we dat állemaal kunnen gaan opzetten. Zodat het mogelijk is voor een mens in Nederland om min of meer binnen een kring van FVD’ers te leven.”

Het is een mooie visie, want Baudet en Dekker legden samen goed uit hoe ze dit voor zich zien; hoe zo’n alternatieve maatschappij gevormd kan worden. Hoe je deel kan zijn van Nederland als Nederlander, maar toch ook zoveel mogelijk op een manier kan leven zoals jij dat wilt, in plaats van hoe de linkse elites willen dat je leeft.

Aangezien ik libertariër ben (met conservatieve tendensen) zal het niemand verrassen dat ik dit al veel langer een fantastisch idee vindt. Sterker nog, libertariërs spelen er al veel langer mee. Er wordt zelfs in onze kringen gesproken over het kopen van een eiland om daar samen overnieuw te beginnen, etc.

Maar ja, dat “overnieuw beginnen” in een “eigen land” is eigenlijk niet te doen. Wat wel te doen is? De digitale infrastructuur gebruiken die er is om een alternatieve of parallelle gemeenschap te creëren (sommige mensen noemen het “een zuil,” dat vind ik ook prima) van gelijkgestemde burgers; van burgers die, net als wij, klaar zijn met de Woke-gekte. Die BLM een communistische flauwekulorganisatie vinden. Die zich niet schamen voor de Nederlandse geschiedenis en onze oude tradities maar die juist omarmen. En die geen politiekcorrect gezeik in hun leven willen, maar die in vrijheid willen kunnen zeggen en doen wat ze willen.

Tegenwoordig kan dat dus heel prima, en gezien de enorme gepassioneerde achterban van FVD (en ook van DDS, trouwens) kan daar een begin mee worden gemaakt.

Maar ja, juist omdat het zo’n grote visie is kwam het Baudet natuurlijk ook meteen weer op harde kritiek van tegenstanders kwam te staan. Want conservatieve en libertarische mensen moeten het maar accepteren dat zij Nederland en haar cultuur kapotmaken, en dat hun manier van leven fundamenteel getransformeerd wordt terwijl ze dat helemaal niet willen. Bek houden. Graag bij het kruisje tekenen. En snel een beetje.

Ik vrees dat hier veel animo voor is. Omdat we er niet in slagen om een 'wij-gevoel' te creëren in dit land, gaan we richting de tribale samenleving van figuren als Baudet, Kuzu en Akwasi. Over tien jaar ieder zijn eigen wijk. https://t.co/4cBf552lJS — Erdal Balci (@ErdalBalci9) May 25, 2021

Het doel van #FvD volgens Thierry Baudet: een soort parallelle samenleving. Hoezo sektarisch? [uit: https://t.co/ToUiuqkU7t] pic.twitter.com/VGKYbd8WH5 — Chris Aalberts (@ChrisAalberts) May 24, 2021

Natuurlijk, op dit punt ga ik heel veel niet-libertarische goede vrienden (en collega’s etc.) krijgen die het ten zeerste oneens met me zijn. Die dit luchtfietserij vinden, of die denken dat het allemaal heel “extreem” is.

Maar daar zeg ik het volgende op: we zijn onder geen enkele obligatie om het wangedrag van de linkse elites maar te accepteren. Conservatieve en libertarische burgers hebben in geen enkel opzicht de morele (of wettelijke, trouwens) plicht om het te laten gebeuren dat de boven-ons-gestelden het oude Nederland – en de vrijheid meteen trouwens ook – willen afschaffen. De Amerikaanse denker en abolitionist Lysander Spooner heeft daar in de 19e eeuw al fantastische dingen over geschreven. En dat geldt ook voor de Amerikaanse president Thomas Jefferson.

Dat heeft niets te maken met extremisme of wat dies meer zij, maar alles met de simpele menselijke vrijheid, het recht, van ons om te lezen zoals wij willen leven; en met de mensen waarmee we dat willen doen. Het is geen oorlogsverklaring aan de rest van Nederland, het is niet de bedoeling dat er verzetsgroepen komen, of wat dan ook.

Wat conservatieve en libertarische Nederlanders willen is een plek waar ze zich thuis kunnen voelen. Dat kan niet ‘in het fysieke’ als zodanig in de zin van het runnen van een heel land, maar wel digitaal en in een beperkte gemeenschap. Misschien dat critici dat fijn vinden, maar dat is dan jammer. Conservatieven en libertariërs vinden het al héél lang niet fijn om te zien wat de linkse elites hun land aandoen. Laat die nu maar eens ervaren hoe dat voelt.