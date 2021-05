[Filmpjes] Flinke opkomst bij pro-Palestina demonstratie in Rotterdam, politie nergens te bekennen

Vanmiddag was er een flinke opkomst bij een pro-Palestina demonstratie in Rotterdam. Coronaregels werden overduidelijk niet nageleefd en op de beelden is slechts een enkele agent zichtbaar die de honderden demonstranten in de gaten moest houden.

Zo begon de demonstratie vanmiddag:

Pro-Palestina en anti-Israël-demonstratie in Rotjeknor. pic.twitter.com/cRE6tTLOQu — Bob van Keulen (@BobHGL) May 11, 2021

Kennelijk werd er ook opgeroepen tot een boycot van Israël:

BDS-Nederland roept, bij een pro-Palestina en anti-Israël-demonstratie in Rotjeknor, op tot een boycot van Israël. Alle Israëlische producten moeten uit de schappen van ze. pic.twitter.com/N26cKfT2Af — Bob van Keulen (@BobHGL) May 11, 2021

“BDS-Nederland roept, bij een pro-Palestina en anti-Israël-demonstratie in Rotjeknor, op tot een boycot van Israël. Alle Israëlische producten moeten uit de schappen van ze“, zo zegt Bob van Keulen op Twitter.

Hier is een video te zien waaruit blijkt hoe groot de groep op dat moment is en waar de politie zich bevindt. Er is slechts een enkele agent te zien die op afstand de boel in de gaten lijkt te houden.

Demonstratie pro-Palestina en tegen #Israël is gisteren pas aangemeld. Honderden demonstranten in Rotjeknor, en maar liefst 1 politieagent. pic.twitter.com/j0DyZHNz5R — Bob van Keulen (@BobHGL) May 11, 2021

‘Jongeren’ lopen op een gegeven moment weg van de demonstratie en gaan de stad in. “Geen politie te bekennen”, zegt Van Keulen hier:

Jongeren gaan na demonstratie stad in. Geen politie te bekennen. pic.twitter.com/bVEvQB0uG8 — Bob van Keulen (@BobHGL) May 11, 2021

De groep lijkt zich en later nog verder te hebben uitgebreid en wederom is er geen politie te bekennen:

Politie gevlucht voor jongeren in Rotterdam. pic.twitter.com/Kfdh0ZebOe — Bob van Keulen (@BobHGL) May 11, 2021

Hier is te zien hoe twee politieauto’s afstand bewaren tot de menigte, en vooral niet ingrijpen:

Zelfs hondengeleiders op de vlucht pic.twitter.com/KsmwTlHev9 — Bob van Keulen (@BobHGL) May 11, 2021

En dan het sneuste moment van allemaal. Jongeren keren terug naar het Schouwburgplein en de politie is met een paar man aanwezig. Maar ze laten een demonstrant de oproep doen om naar huis te gaan. “Anders wordt er geweld gebruikt”, zo voegt hij aan z’n oproep toe.

Jongeren weer naar Schouwburgplein. Nu politie weer erbij. Oproep om te vertrekken. pic.twitter.com/M96lOBQEbP — Bob van Keulen (@BobHGL) May 11, 2021

Eventjes gaan de agenten met de demonstranten in discussie:

Jongeren op Schouwburgplein zijn beetje boos. pic.twitter.com/DkwiSIUCum — Bob van Keulen (@BobHGL) May 11, 2021

En de politie heeft uiteindelijk ‘geluk’ dat ze zelf niet hebben hoeven ingrijpen, want er kwam een enorme plensbui aan:

Forse regenbui heeft ervoor gezorgd dat jongeren pleitos gegaan zijn. pic.twitter.com/KXecnO8Vrd — Bob van Keulen (@BobHGL) May 11, 2021

Ze zullen in Rotterdam nu wel benieuwd zijn waarom deze demonstranten geen waterkanon en ME’ers op zich af hebben gekregen, terwijl andere demonstranten allang onderuit zouden zijn geschoffeld zodra ze zich niet aan de regels hielden.