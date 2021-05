Fleur Agema (PVV) hekelt schijnoplossing van CDA voor personeelstekort zorg: ‘Statushouders aannemen lost niets op’

CDA-Kamerlid Joba van den Berg presenteert vol trots de aangenomen motie om zorgdiploma’s van statushouders sneller te erkennen. Dit tot grote ergernis van PVV-Kamerlid Fleur Agema, die dit ziet als een grote schijnoplossing voor de werkelijke problemen waar de zorgsector al jaren onder gebukt gaat.

Hier de tweet van Van den Berg:

“Als we willen dat vluchtelingen met verblijfsvergunning snel integreren, moeten we ook zorgen dat ze snel aan de slag kunnen! Bijvoorbeeld in de zorg. Motie om zorgdiploma’s van statushouders sneller te erkennen en andere belemmeringen weg te nemen zojuist aangenomen!”

Van den Berg doet net alsof statushouders sneller toegang geven tot de zorg het personeelstekort ten goede komt. Zij staat er echter niet bij stil dat er een reden is voor dat personeelstekort. Het is namelijk niet zo dat er te weinig goed personeel te vinden is. Het goede personeel verlaat die sector juist in rap tempo omdat het compleet kapot gebureaucratiseerd is.

“Kom op zeg! Breek de tijdverspillingen aan administratieve lasten eens af! Breek de financiële belemmeringen om meer uren te maken eens af! Scheep onze kwetsbare alleroudsten niet op met gelukszoekers!”

Het enige wat deze motie zal gaan bereiken is dat statushouders tegen dezelfde obstakels als de rest van het gekwalificeerde zorgpersoneel aan zullen lopen. Op de korte termijn zou het eventjes kunnen werken, omdat die statushouders waarschijnlijk allang blij zijn dat ze een baan hebben kunnen vinden. En meer zorgpersoneel zorgt ook voor meer concurrentie op loon, waardoor de personeelskosten in die sector ook weer wat worden gedrukt, maar uiteindelijk zijn we met z’n allen gewoon weer terug bij af.