Fleur Agema (PVV) veroordeelt het massaal testen van scholieren: “Je kunt beter de ventilatie opschroeven”

Fleur Agema vindt het helemaal niets dat scholieren (mogelijk) druk getest gaan worden. Want, stelt de PVV op Twitter, er is een heel andere manier om te voorkomen dat scholen besmettingshaarden van corona worden: de boel kan gewoon beter geventileerd worden!

Bij de PVV zijn ze lang meegegaan in het coronabeleid van het kabinet, maar daar is een maand of wat geleden definitief een einde aan gekomen. Nog steeds is de PVV niet zo kritisch als een partij als Forum voor Democratie, maar ze zijn wél behoorlijk kritisch aan het worden.

Deze nieuwe kritische houding is af te lezen aan Fleur Agema’s kritiek op het plan van de overheid om scholieren massaal te testen. “Je kunt beter de ventilatie opschroeven en CO2-meters ophangen in klaslokalen dan jongeren zonder klachten drie keer per week verplicht gaan testen!” schrijft Agema.

Precies! Je kunt beter de ventilatie opschroeven en CO2-meters ophangen in klaslokalen dan jongeren zonder klachten drie keer per week verplicht gaan testen! 39 wetenschappers: 'Besteed meer aandacht aan ventilatie in coronabestrijding' | Nieuwsuur https://t.co/5QIyk2GlaH — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) May 13, 2021

Daarbij lijkt ze naar een artikel op de website van de NOS (of all places) waarin forse kritiek wordt geuit op het RIVM omdat, terwijl de hele wereld zo ongeveer erkent dat aerosolen een grote rol spelen in de verspreiding van het coronavirus, het RIVM dat vooralsnog niet wil toegeven. Andere landen doen dat wel, en dus zetten zij in op het beter ventileren van lokalen en gebouwen. Maar niet het RIVM. Want Jaap van Dissel en co. bewegen zich zo langzaam voort als een slak met een geestelijke handicap.

In het artikel wordt gelinkt naar een essay van 39 wetenschappers die allemaal zeggen dat er volledig en totaal moet worden ingezet op ventilatie. Maar ja. Zoals Philomena Bluyssen, hoogleraar binnenmilieu aan de TU Delft en medeauteur van het Science-artikel stelt: “Het RIVM is nu een van de weinige partijen in de wereld die het belang van de aerosolen-route nog niet duidelijk heeft erkend.”

Afijn. Agema hoopt daar met dit soort publieke oproepen verandering in te brengen. Of haar dat lukt is nog maar zeer de vraag. Want als Van Dissel érgens een hekel aan heeft, dan is het wel het beleid aanpassen omdat de wetenschappelijke consensus duidelijk maakt dat dit noodzakelijk is.