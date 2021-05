Forum voor Democratie eist: stuur asielzoekers uit Syrië terug, het is daar veilig!

De politieke partij Forum voor Democratie (FVD) vindt het ongekend dat het Nederlandse kabinet asielzoekers uit Syrië niet terugstuurt. Want, zegt de partij, het is alweer veilig in dat land. Daarom kunnen vluchtelingen uit Syrië gewoon verteld worden dat ze terug naar huis moeten.

Denemarken is als enig lid van de Europese Unie van plan om Syrische vluchtelingen uit bepaalde gebieden in dat land terug te sturen. Dit omdat het er tegenwoordig veilig is. Met name Damascus en het gebied er omheen zijn volgens de Deens regering veilig genoeg, en dus moeten asielzoekers uit die omgeving die niet zelf direct een reden hebben dat ze vervolgd zouden worden door het Assad regime terug naar huis.

Forum voor Democratie vindt dat een buitengewoon goed idee, en wil dat de Nederlandse regering hetzelfde gaat doen. Sterker nog, de partij vroeg daar anderhalf jaar geleden al om.

“Denemarken gaat Syrische asielzoekers naar huis brengen,” schrijft de partij op Twitter. “In Syrië is het tenslotte allang weer veilig. “FVD vroeg anderhalf jaar geleden al aan Rutte om hetzelfde te doen. Het is nu of nooit: we moeten voorkomen dat deze Syriërs een permanente verblijfsvergunning krijgen.”

Denemarken voert een een heel effectief terugkeerbeleid voor Syrische asielzoekers. De redering erachter is dat vluchtelingen alleen welkom zijn in Denemarken zolang ze daadwerkelijk voor iets op de vlucht zijn. Als het rustig is in eigen land kunnen ze gewoon weer terug. Willen ze dan toch naar Denemarken omdat het daar mooi is, en de welvaart er groot is? Dan kunnen ze op een normale manier een verzoek doen tot economische immigratie naar de EU. Maar ze zijn dan geen vluchtelingen meer. En dus moeten ze ook niet zo behandeld worden.

Het land gebruikt onder meer geld om deze mensen die dus niet langer vluchtelingen zijn terug te sturen. Zo kunnen ze tussen de 13.000 en 27.000 euro meekrijgen, wat in Syrië een klein fortuin is. Van de 13.000 Syriërs die naar Denemarken zijn gekomen hebben 200 hiervan gebruik gemaakt. De Deense staat wil dus meer doen om ervoor te zorgen dat Syriërs vrijwillig op dit soort aanbiedingen ingaan.

Interessant genoeg wordt Denemarken geleid door een sociaaldemocratische regering. Maar die sociaaldemocraten (zeg maar PvdA’ers) zijn alleen maar aan de macht gekomen door te beloven hard te zijn op immigratie en integratie. Zoals sociaal democraat Rasmus Stokland uitlegt, “We hebben al sinds de jaren 80 veel vluchtelingen opgevangen, waarbij het niet lukt om ze te integreren. Het leidt tot werkloosheid, criminaliteit en cultuurclashes.” En, zegt hij: “Voorheen lukte het niet om vluchtelingen terug te sturen. Dat willen we veranderen.”

Wat FVD betreft kan Nederland hier dus het één en ander van leren. Als Syriërs niet langer écht “vluchtelingen” genoemd kunnen worden is het tijd voor ze om op het vliegtuig te stappen, en terug te keren naar huis.