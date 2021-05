Forum voor Democratie raakt in kielzog van Van Haga ook Statenlid kwijt: ‘FVD is niet meer dezelfde partij’

Daags na het opstappen van FVD-Kamerleden Wybren van Haga, Olaf Ephraim en Hans Smolders, raakt de partij van Thierry Baudet ook weer een vertegenwoordiger in de Provinciale Staten kwijt. Het gaat om Arjan de Kok, tot vandaag de fractievoorzitter van de partij in Gelderland. Via Twitter maakt De Kok bekend zich niet langer meer te kunnen vinden in de partij nu er 5 mei-posters verspreid worden en essays geschreven over het louterende effect van ophef.

Deze zaken “hebben mij doen beseffen dat Forum voor Democratie niet meer de partij is waar ik mij vierenhalf jaar geleden met hart en ziel voor ben gaan inzetten,” laat De Kok weten op sociale media.

Wel zal de voormalige FVD’er zijn zetel in de Provinciale Staten behouden. De politicus wil zich “blijven inzetten voor de belangen van de Gelderlanders en Gelderse ondernemers,” schrijft hij.

De Gelderse FVD-fractie werd in 2019 geïnstalleerd met acht leden. Inmiddels zijn er daar nog maar vier van over. De andere vier hebben zich afgesplitst en zetelen tot op heden met eigen eenmansfracties in het Provinciehuis.