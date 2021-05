FVD “betreurt” afsplitsing amper twee maanden na verkiezingen: ‘Het land hunkert naar oppositie’

Forum voor Democratie reageert teleurgesteld op de afsplitsing van drie van de acht Kamerleden van de partij. Op social media laat de nog vijfkoppige fractie weten het te betreuren dat Wybren van Haga, Olaf Ephraim en Hans Smolders hun eigen Kamerfractie starten, en nog geen twee maanden na de laatste verkiezingen de deur bij de beweging van Thierry Baudet alweer achter zich dicht trekken.

“Juist in deze tijd, waarin Forum voor Democratie de enige echte oppositiepartij in de Tweede Kamer is en de enige brede stem tegen het huidige verwoestende kabinetsbeleid, zou gezamenlijk optrekken onder één naam, wat ons betreft, altijd een betere keuze zijn geweest, in het belang van het land, onze leden en onze kiezers,” geeft de partij als verklaring. Maar, zo voegt de achtergebleven fractie daar aan toe: “Hun beslissing staat hen uiteraard vrij.”

FVD belooft verder ‘in de toekomst constructief samen te werken’ met de nieuwe fractie. De partij van Baudet ziet zich dat als “verplicht aan onze achterban” maar ook aan Nederland, “dat hunkert naar een solide oppositie.”