‘FVD-Kamerleden jagen Kamermedewerkers schrik aan, gebruiken het Ledenrestaurant als inpandige Gall & Gall’

De Tweede Kamerfractie van Forum voor Democratie maakt zichzelf tot “paria” van het Nederlandse parlement. Dat schrijft Telegraaf-redacteur Wouter de Winther, die zijn nieuwste column wijdt aan steeds groter wordende zorgen van medewerkers van de Kamer over het gedrag van FVD-Kamerleden.

De Winther beschrijft hoe FVD’ers meermaals in aanvaring kwamen met Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Doordat ze structureel coronamaatregelen negeren, voelen medewerkers van de Tweede Kamer zich onveilig in de buurt van de FVD-fractiekantoren: “Medewerkers voelden zich intussen onbeschermd als ze met, in of rond de FvD-fractie hun werk moesten doen,” aldus de Telegraaf-journalist en beschrijft tevens hoe beveiligers slaande ruzie hebben met Thierry Baudet en zijn gevolg. Ook Kamerleden van andere fracties voelen zich niet meer vrij om moties in te dienen met Forum-parlementariërs, omdat de coronaregels massaal geschonden zouden worden.

Daarnaast zijn ook schoonmakers niet te spreken over de hygiëne van Forum-vertegenwoordigers. Hun kantoren zijn steevast “een bende,” aldus de columnist. Tenslotte roken de FVD’ers er op los, wat streng verboden is in de Kamer, en nemen zij flessen wijn mee uit het Ledenrestaurant. De Winther: “Deze cafetaria begon kenmerken te krijgen van een inpandige Gall & Gall.”

Woensdag komt het Presidium van de Tweede Kamer bijeen om te overleggen over de wantoestanden op de fractie van Forum voor Democratie, weet de Telegraaf-redacteur.