FVD-Kamerlid Van Houwelingen kritisch op baantjescarrousel: ‘Het partijkartel beloont politici die het kartel trouw zijn’

Pepijn van Houwelingen, Kamerlid namens Forum voor Democratie, is uiterst kritisch op de baantjescarrousel van het partijkartel. Al tien jaar lang strijdt hij tegen dit fenomeen, en nu hij in de Tweede Kamer zit, kan hij dit nog beter op de agenda gaan zetten. Loyale politici worden beloond door het kartel met prachtige baantjes, iets wat zo snel mogelijk zou moeten stoppen.

Het gebeurt nog te vaak dat een loyale politicus, die nooit enige kritiek op zijn eigen partij heeft geuit, beloond wordt met een uiterst goed betaalde baan na een politieke loopbaan. Het partijkartel zorgt immers goed voor zijn loyale trawanten. Als het aan Van Houwelingen ligt moet hier zo snel mogelijk verandering in komen.

Het partijkartel beloont politici die het kartel trouw zijn gebleven met bizar goed betaalde baantjes in de publieke sector: als bestuurder in de zorg, het onderwijs, bij een woningcorporatie, de NS of Schiphol. Onze beweging strijdt hier al 10 jaar tegen! https://t.co/n0uyXe1yDg — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) May 2, 2021

In 2013 schreef Van Houwelingen hier al kritisch over, en inmiddels weet heel Nederland wel dat Nederland een lucratieve baantjescarrousel heeft. Maar tot op heden is het probleem nog steeds niet aangepakt. Forum voor Democratie was de partij die de term ‘partijkartel’ introduceerde, en de regentenpartijen reageerde lacherig op dit verwijt. Maar enkele jaren later is er nog steeds niks veranderd aan dit fenomeen in Nederland.

Trouwe, maar soms gefaalde politici worden nog steeds keer op keer beloond met een mooi baantje buiten de politiek. Terwijl kritische leden maar al te graag weg worden gebonjourd. Het zal goed zijn als Forum dit punt flink blijft aankaarten in de Kamer, want het blijft schandalig dat dit keer op keer gebeurt.