FVD-voorman Baudet pleit voor terugkeerregeling Syriërs: ‘Het is een politieke keuze om héél Syrië als onveilig te zien’

“Syrië is niet veilig”, aldus staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, maar volgens FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet klopt deze stelling niet. Volgens Baudet denkt het kabinet veel te binair, terwijl nota bene in het rapport waar ze hun beslissing op maken staat dat er genoeg veilige gebieden in Syrië zijn. Voor de FVD-politicus de reden om te pleiten voor meer precisiewerk wat betreft een terugkeerregeling.

Volgens Baudet is het een politieke keuze om Syrië, wat een zeer groot land is, als compleet veilig of onveilig aan te merken. Deze manier van denken, wat Baudet als “binair” omschrijft, komt niet overeen met de werkelijkheid. In het zogenaamde landenrapport waar het kabinet zijn mening op baseert staat dat er tal van veilige regio’s zijn, aldus de Forum-voorman. Toch blijft de staatssecretaris beweren dat héél Syrië onveilig is.

Grote delen van Syrië zijn al jaren veilig en stabiel. Dat er op specifieke plekken nog risico’s bestaan, is geen reden om heel Syrië onveilig te verklaren. Waar is de nuance? #FVD wil na twee jaar obstructie van het kartel nu eindelijk een terugkeerregeling voor Syriërs! pic.twitter.com/8aGOA2ELG0 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) May 19, 2021

In een Kamerdebat vraagt Baudet dan ook aan de staatssecretaris dat er geen goede reden is om heel Syrië als onveilig te verklaren als maar enkele delen als onveilig worden bestempeld. Aan Broekers-Knol vroeg hij het volgende:

“Ik heb een vraag. Ik hoor de staatssecretaris zeggen dat ze het volgende landenrapport wil afwachten. Of een ambtsbericht daarover. En dat tot nu toe de status van Syrië onveilig is. Maar dat laatste, dat is echt een politieke keuze, want de eerdere landenrapporten maken ook al onderscheid naar verschillende regio’s, en verklaren gewoon sommige regio’s wel degelijk als veilig. Dus mijn vraag is: waarom maakt de staatssecretaris deze politieke keuze om Syrië als geheel onveilig te verklaren, terwijl de ambtsberichten tot nu toe veel genuanceerder zijn?”

Staatssecretaris Broekers-Knol ging geen enkel moment inhoudelijk in op de vraag van Baudet. De FVD’er pleit voor een terugkeerregeling naar veilige regio’s, maar Broekers-Knol lijkt dit niet eens te overwegen. Zij blijft stug Syrië in zijn geheel als onveilig bestempelen, terwijl ook het rapport waar ze zegt haar standpunt op te baseren een veel genuanceerder verhaal naar voren brengt.

Op deze manier kan men nooit een constructief migratiedebat houden in Nederland. Baudet pleit voor een precisie-aanpak, maar men gaat totaal niet in op zijn voorstel.