FVD’er Simone Kerseboom pakt Israël-haters aan: ‘Het is niet ons belang om Sinterklaas voor Palestijnen te spelen’

Woensdag hield FVD’er Simone Kerseboom haar maiden speech in de Tweede Kamer. De Nederlandse dame met ook Zuid-Afrikaanse roots deed dat op een geweldige manier. Want als enige zo ongeveer legde ze uit wat volgens haar centraal moet staan in het Nederlandse buitenlands beleid. En wat de situatie in het Midden-Oosten betreft is het dan heel helder: Nederland heeft er geen baat bij om “Sinterklaas te spelen” voor de Palestijnen, terwijl we Israël tegelijkertijd de les lezen.

“Israël ligt onder vuur,” zei Kerseboom. “Met steun van Iran vuurt terreurorganisatie Hamas duizenden raketten op de Israëlische burgerbevolking af. Het is alleen dankzij Iron Dome dat er niet veel Israëlische burgerdoden zijn gevallen.” Daarom vindt ze het zo gek dat andere parlementariërs zich heel negatief hebben uitgelaten over Israël. Zij zijn, zei Kerseboom, “vastgeroest in hun eigen slachtoffer/dader-narratief.” Maar Israël heeft gewoon het recht om zichzelf te verdedigen.



“Alsof Israël niet het recht heeft om zichzelf te verdedigen,” zei ze. En toen kwam het: “En alsof Nederlandse inmenging – laat staan Nederlandse sancties -, het conflict in Israël wel even gaan oplossen.”

“Tijd voor realiteitsbesef,” ging ze verder. “Het is niet in het Nederlands belang om schoolmeester tegen Israël en Sinterklaas tegen de Palestijnen te spelen. Het is in het Nederlands belang om handel te drijven waar ons dat versterkt, en het is in het Nederlandse belang om gelijkgestemde landen niet de les te lezen, maar te steunen als ze onder vuur liggen.”

Daarom wil ze absoluut niet dat de premier akkoord gaat met “eenzijdige EU-statements” waarin het Israëlische recht op zelfverdediging met voeten wordt getreden. Hongarije deed al. Rutte moet “dat voorbeeld volgen.”

Zo is het maar net. Israël doet heus niet alles goed. Maar ons buitenlands beleid moet gebaseerd zijn op één vraag, en op alleen die vraag: wat is in ons belang? Het is duidelijk dat een antagonistische relatie met Israël dat niet is, terwijl een “goede relatie” opbouwen met de Palestijnen door ze geld te geven voor raketten ons overduidelijk ook niet helpt.

Kunnen de radicaal-linkse antisemieten van GroenLinks, D66, Denk, en de SP even meekijken?