Game of Thrones-actrice Esmé Bianco (Ros): ‘Marilyn Manson martelde en verkrachte mij’

Esmé Bianco, die bekend is geworden voor het grote publiek als Ros in Game of Thrones, heeft een aanklacht ingediend tegen de zanger Marilyn Manson. De actrice zegt namelijk dat zij gedurende een periode van tien jaar zowel gemarteld als verkracht is door Manson. Dat gebeurde nadat ze hem in 2009 leerde kennen toen ze een rol speelde in een videoclip van hem.

Toen ze Manson eenmaal leerde kennen en bij hem in de buurt was gekomen begon hij obsessief en kwaadaardig verdrag te vertonen. Zo dwong hij Bianco onder meer om dag en nacht bij hem te zijn. Ook moest ze persé alcohol én drugs gebruiken.

Dat is allemaal al kwaadaardig genoeg, maar Manson ging volgens Bianco nog verder. Hij martelde haar namelijk systematisch, zelfs met behulp van elektrocutie. Tenslotte verkrachtte hij haar ook meerdere malen.

Bianco is alles behalve de eerste vrouw die Manson van ronduit sadistisch gedrag beschuldigt. In februari barstte de bom rond hem doordat Evan Rachel Wood, de actrice, liet weten dat hij haar vreselijk behandeld had. Sindsdien is Manson zo ongeveer ondergedoken. Hij heeft beveiliging ingehuurd, en alleen zijn beste vrienden, zijn juridische team, en zijn huidige vrouw zien hem nog.