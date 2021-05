‘Gedoe rond Demi Lovato toont aan: stop met het non-binaire gendercircus, houd je bij de feiten’

Columnist Tristan van Dasselaar heeft ook kennisgenomen van de coming out van zangeres Demi Lovato, die zich niet langer vrouw maar non-binair noemt. Tristan noemt dit soort verklaringen een “gendercircus,” en pleit ervoor de handrem in te zetten: “Het is geen echte waarheid,” denkt hij: “Maar een woke-ideologie.”

De laatste jaren lees ik het steeds vaker artikelen over non-binair, genderfluïde, onzijdig en nog allerlei nieuwe benamingen voor het jezelf niet identificeren als man of vrouw. Onlangs kwam ook Demi Lovato uit de kast als non-binair, met daarbij de vermelding dat ze vanaf nu “zij/hun” zou gebruiken als voornaamwoorden. Het is een soort nieuw normaal, en dan niet wat betreft corona, dat mensen zich steeds vaker buiten de biologische normen begeven, met alle gevolgen van dien.

Demi Lovato is niet de eerste bekende persoon die zich niet man of vrouw meer voelt, maar aangezien juist zij iets interessants zei, pak ik haar als voorbeeld. Ze zal het zelf niet door hebben gehad, maar in een serie tweets waarin ze haar nieuwe genderidentiteit aankondigde, sloeg ze de spijker op de kop: “Please keep living in your truths” schreef ze.

Blijf alsjeblieft in je eigen waarheden leven, is ongeveer de essentie van het idee van een derde – of nog andere – genderidentiteit. Het is geen echte waarheid, maar een woke-ideologie.

Om dit een beetje te begrijpen moeten we naar de basis van deze ideologie, de misvatting inzake het verschil tussen gender en geslacht. Geslacht is hetgeen dat wat er bij je geboorte wordt geroepen: je bent ofwel een jongetje, ofwel een meisje. Dit is biologie, want buiten dat je geslachtsdeel prijsgeeft welke van de twee iemand is, is er ook nog zoiets als chromosomen. Je hebt 22 paar autosomen en één paar geslachtchromosomen. Die laatste kunnen samen XX of XY zijn, en betekenen tezamen dat je respectievelijk een meisje of een jongen bent.

Gender heeft hier echter niks mee te maken, want dit zou namelijk niet biologisch zijn. Gender is volgens de woke-meute een sociaal construct, dus een door de samenleving opgetuigd idee van hoe mannelijkheid en vrouwelijkheid eruit zien. Mannelijk gedrag zou dus niet mannelijk horen te zijn en vrouwelijk gedrag niet vrouwelijk. Dat er meer jongens met auto’s spelen, om een simpel voorbeeld te pakken, komt dus omdat wij biologische jongens als jongens opvoeden. Of iemand een man of een vrouw is, is dus niet vanwege biologie, maar vanwege een sociaal construct, aldus de woke-ideologie.

Iemand die de misvatting van de scheiding van gender en geslacht uitdroeg was John Money, een psycholoog en seksuoloog. Money wilde dit zelfs bewijzen door een bij de geboorte verminkte jongen als meisje te laten opvoeden. Aanvankelijk gedroeg David zich anders dan zijn tweelingbroer die wel als jongen werd opgevoed, maar uiteindelijk klopte de theorie van Money – dat gender zich berust op nurture in plaats van nature – niet. David voelde dat hij een jongen was, waarop zijn ouders hem de waarheid verteld hebben. David veranderde terug naar een jongen, maar hij en zijn broer hebben uiteindelijk allebei op latere leeftijd zelfmoord gepleegd.

Dit zieke voorbeeld toont echter wel aan dat de ideologie van het sociale construct niet klopt. Toch heeft deze ideologie voeten aan de grond gekregen ten koste van echte zorgen omtrent gender en geslacht. Waar ik zonet bijvoorbeeld schreef dat je XX- of XY-chromosomen hebt, is dat niet bij iedereen zo. Er worden ook kinderen geboren met een extra X chromosoom, waardoor zij XXY chromosomen hebben. Dit heet het Klinefelter Syndroom; een serieus probleem voor wie daaraan te lijden heeft. Daarnaast zijn er mensen die lijden aan genderdysforie, een ziekte die valt onder genderidentiteitsstoornissen. Julie Bakker, neorobioloog bij de Universiteit van Luik, erkent hierbij de rol van chromosomen in verhouding tot het brein, en dat daar in het geval van genderdysforie iets misgaat. Wederom alle bewijs voor de verbinding van biologie en een binaire gender, in plaats van het idee dat het gaat om een sociaal construct.

Op Twitter kwam ik een tweet-draadje van Annelijn de Gier tegen, waarin zij de spijker op de kop sloeg.

Non-binair en genderfluidity is wat je krijgt als je van biologie ideologie maakt, want zodra het ideologie geworden is, kun je er veel meer kanten mee opgaan. Ik ga hier in ieder geval níet in mee. Demi Lovato is voor mij een vrouw (zij), evenals Sam Smith voor mij een hij is. — Annelijn de Gier (@annelijndg) May 21, 2021

Non-binair en genderfluïde zijn het gevolg van een onjuistheid, namelijk gender als sociaal construct. Zolang iemand geen serieuze biologische dysforie kent, is het niet verantwoord diegene een van de twee andere genders toe te kennen dan waarmee hij of zij geboren is.

Het is geheel legitiem als jij als vrouw karaktereigenschappen hebt die meer typerend zijn voor mannen en vice versa, maar zolang je de disforie níet ervaart, of het in ieder geval niet gediagnosticeerd is, ben je nog steeds het geslacht waarmee je geboren bent. — Annelijn de Gier (@annelijndg) May 21, 2021

Het voorbeeld waarmee ik begon, Demi Lovato, is naar alle blijken een geval van iemand met mentale problemen. Dat is voor haarzelf natuurlijk ernstig, maar de maatschappelijke acceptatie van haar non-binairschap is niet de oplossing. Buiten dat deze acceptatie gebruik maakt van foutieve taal (meervoudsvormen voor enkelvoudige personen), is het voor de desbetreffende personen ook een acceptatie van de mentale problemen in plaats van hulp.

Het derde gender, zij het non-binair of genderfluïde, is namelijk zeer vaak een symptoom van dergelijke problemen. Laten we daarom stoppen met het gendercircus en ons gewoon bij de feiten houden, juist ten behoeve van hen die echt kampen met problemen.