‘Geen coronaprik? Dan ook niet deelnemen aan de Paralympische Spelen!’

Atleten die namens Australië deelnemen aan de Paralympische Spelen in Tokyo deze zomer worden verplicht om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Wie geen prik komt halen, mag niet mee naar Japan. Die beslissing heeft de leiding van de Paralympische afvaardiging van de Australiërs genomen.

“Zowel atleten als officials die weigeren een prik te nemen, lopen risico’s als ze ongevaccineerd meegaan. We weten dat er Covid-19 in het olympisch dorp zal zijn,” aldus de leider van de Paralympische delegatie van Australië: “Het was een moeilijk besluit, waar we lang over hebben nagedacht. Uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat iedereen binnen het team veilig is.”

De verplichting geldt niet voor de Olympische sporters, die enkele weken eerder afreizen naar Tokyo.