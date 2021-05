Géén racistisch motief voor neerschieten BLM-activiste. Britse politie: ‘Het waren vier zwarte mannen’

Afgelopen zondag werd de 27-jarige Britse Black Lives Matter-activiste Sasha Johnson in het hoofd geschoten. Volgens het bestuur van de Taking the Inititiative Party (TTIP), waar zij ook onderdeel van is, werd zij bedreigd vanwege haar activisme. Volgens de Londense politie is Johnson echter neergeschoten door vier zwarte mannen.

Volgens hoofdrechercheur Richard Leonard, die het onderzoek leidt naar de schietpartij op Sasha Johnson, waren er ongeveer dertig gasten aanwezig op een feestje in een achtertuin. Vier zwarte mannen met “donkere kleding” kwamen via de zijingang binnen en er ontstond een gevecht. Tijdens dat gevecht is een vuurwapen afgegaan waardoor mevrouw Johnson in haar hoofd werd geraakt. Daarnaast is er iemand door een mes lichtgewond geraakt. Dat meldt de BBC.

Haar partij was er als de kippen bij om dit geweldsincident te framen als een gevolg van Johnson’s activisme, terwijl de politie nog volop bezig was met het onderzoek. Gisteravond vroegen ze zich openlijk af hoe het kon dat de politie concludeerde dat het geen gerichte aanval op haar was, vanwege haar activisme.

En hoewel het onderzoek dus nog steeds gaande is, is al wel duidelijk dat het om vier zwarte mannen gaat die nu als verdachten worden gezien. En dat gooit eigenlijk al direct roet in het eten voor het verhaal van TTIP, tenzij de vier verdachten het écht niet konden waarderen wat Johnson voor de BLM-beweging probeerde te doen.

Een vriendin van Johnson ondersteunt ook het verhaal van de politie en meende dat het meer te maken had met gewelddadige bendes, en niet zozeer met Johnsons’ activisme.