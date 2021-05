Geen versoepelingen! Pretparken, dierentuinen en scholen blijven voorlopig tóch gedwongen dicht

Het OMT en het kabinet duwen de coronamaatregelen verder en verder richting. Want het adviesorgaan en het kabinet hebben besloten om fase twee van de “versoepelingen” voorlopig uit te stellen. Het plan was om die vanaf 11 mei te laten ingaan. Dat wordt nu op zijn vroegst 18 mei. En ook dat is niet in beton gegoten.

Daags nadat het kabinet Rutte III een algemene motie van wantrouwen van de oppositie overleefde maakt een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst bekend dat de “versoepelingen” die gepland stonden voor 11 mei toch maar niet doorgaan. Want, zegt de zegsman, hoewel alle belangrijke cijfers inderdaad dalen is die daling “nog niet voldoende zichtbaar om de volgende stap van het openingsplan verantwoord te kunnen zetten.”

Daarbij blijven het OMT en het kabinet vasthouden aan de bezetting van de IC’s én de ziekenhuizen om daar het hele beleid, en de rechten van burgers, aan te verbinden. “De druk op de IC’s en bezetting van de ziekenhuizen is nog te hoog,” zegt de zegsman. “Om deze redenen verschuift de Catshuissessie van morgen naar volgend weekend, en de persconferentie schuift dus ook door.”

Het idee was dat op 11 mei sportscholen, dierentuinen en pretparken weer iets van open zouden gaan. Nu gaat dat dus niet door. Misschien dat dit op 18 mei gebeurt, maar ook dat is geen zekerheidje. Daardoor blijven die eigenaren én werknemers van die bedrijven financieel diep in de problemen zitten. Er is misschien uitzicht op een verbetering, maar zekerheid hebben ze niet – en dat terwijl ze al zo lang gedwongen gesloten zijn.