Geert Wilders (PVV) woest op ultralinkse agenda informateur Hamer (PvdA): “Grove belediging van de kiezer”

Toen het gesprek met PvdA-informateur Mariëtte Hamer er vandaag op zat nam Geert Wilders absoluut geen blad voor de mond. Wat de PvdA’er wil, zei Wilders, iets niet meer of minder dan een “grove belediging van de kiezer.” Want die stemde voor een réchtse politiek, terwijl de linkse partijen als PvdA en GroenLinks juist keihard werden afgestraft. Maar toch gaan juist die partijen hun zin krijgen inhoudelijk, als het aan Hamer ligt.

“Schokkender heb ik het de afgelopen weken niet gezien,” zei de PVV-leider tegen Omroep ON! “Mevrouw Hamer heeft dus net gezegd dat zij vindt dat in een nieuw regeerakkoord dat daar in opgenomen moeten zijn, drie belangrijke dingen voor haar: 1) de duurzame samenleving, 2) de inclusieve samenleving en 3) internationalisering. Alsof links en de Partij voor de Arbeid – want ze is van de PvdA – de verkiezingen hebben gewonnen!”

Terecht stelde Wilders dat als de kiezer zijn zin kreeg, Nederland een regeerakkoord zou krijgen “dat gaat over het beperken van de immigratie, strenger straffen voor criminelen, een beter pensioen voor onze ouderen, of het terugwinnen van onze soevereiniteit van die vreselijke Europese Unie. Nee, wat we krijgen is een ‘inclusieve samenleving.’ Dus nóg meer immigratie, nóg meer dat iedereen die geen Nederlander is het voor het zeggen krijgt in Nederland. En we krijgen nog meer duurzaamheid in Nederland.” En met “duurzaamheid” wordt natuurlijk bedoeld: groene linkse gekte waar een happy few van profiteren terwijl de rest financieel zwaar benadeeld wordt.

“Het is on-ge-loof-lijk waar zij nu mee komt,” ging Wilders verder. “Nederland gaat precies de verkeerde kant op, en ook precies wat de kiezer niet wil. De kiezer heeft links niet laten winnen in Nederland. En links krijgt nu van mevrouw Hamer een regeerakkoord om haar vingers bij af te likken.”

“Slecht voor Nederland, een complete ramp voor Nederland,” kwalificeerde de PVV’er de gang van zaken logischerwijze dan ook.

“De Sylvana Simonsen, de DENKen, de immigranten, de islam. Iedereen zal het in Nederland voor het zeggen hebben.” Nou ja, iedereen… Dat is niet helemaal waar aldus Wilders. “En dus niet inclusief de Nederlander want die hoort er natuurlijk niet meer bij… dus dat wordt inclusief behalve de Nederlander. Nóg meer multiculturele samenleving, nóg meer Europese Unie, nóg meer globalisering, én nog meer duurzaamheid en gekkigheid als het gaat om het stoken van gas en noem het allemaal maar op.”

Kortom, zei Wilders, het is niet meer of minder dan “belediging, een harde, een grove, belediging voor de kiezer die precies het tegenovergestelde wil. Want die wil namelijk – zo hebben ze gestemd – minder immigratie, ze willen meer soevereiniteit, en ze willen minder Europese Unie. Ze willen helemaal niet meer duurzaamheid, maar meer geld in hun portemonnee en lastenverlichtingen in plaats van lastenverzwaringen.”

Maar dat krijgt die kiezer dus niet. Nee, het partijkartel heeft besloten dat er meer immigratie, meer ‘duurzaamheid,’ meer Woke-gedoe, hogere lasten, en vooral ook meer, meer, meer macht naar Europa moet – en dus is dat wat ze met elkaar even gaan regelen. De mening van de kiezer? Die doet er niet toe.