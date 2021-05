Geert Wilders wil zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen om “onthoofde” Rutte weg te krijgen: ‘Waarheid als een koe’

PVV-voorman Geert Wilders heeft zijn pleidooi voor nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nog eens kracht bijgezet met een ingezonden briefje in De Telegraaf. De krant publiceerde een oproep van de Wassenaarse Danny Lim om de Tweede Kamer te ontbinden en het Nederlandse volk opnieuw om een oordeel te vragen. Lim riep de in april ingediende motie van afkeuring in herinnering, die Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) opstelden tegen Rutte en werd gesteund door de hele Kamer, met uitzondering van de VVD.

“Politiek was Mark Rutte onthoofd door de motie,” zo citeert Lim PVV-voorman Wilders: “Het kabinet-Rutte IV (met ‘onthoofde’ premier) is bij voorbaat kansloos.”

Wilders sluit zich bij dat sentiment aan: “Een waarheid als een koe,” aldus de oppositieleider: “Rutte moet weg!”