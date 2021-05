Gemeente Rotterdam wacht niet langer op trage Belastingdienst, lost schulden slachtoffers toeslagenaffaire zelf af

De gemeente Rotterdam wacht niet langer op afspraken die het Rijk heeft gemaakt met de schuldeisers van de slachtoffers van de toeslagenaffaire en neemt het heft in eigen handen. Komende week lost de gemeente de schulden van de eerste vijftig mensen af. Dat meldt het AD.

De gemeente merkt zelf hoe traag de afwikkeling daadwerkelijk gaat, omdat veel gedupeerden al een aanzienlijke tijd in hun systeem staan en nog steeds geen compensatie hebben ontvangen. Rotterdam heeft momenteel vijftig gedupeerden in beeld, maar omdat de Belastingdienst nog steeds onderzoek aan het doen is, en de lijst van slachtoffers daardoor nog steeds toeneemt, houdt de gemeente er rekening mee dat het er in totaal wel eens zo’n vijfduizend zouden kunnen zijn.

De Belastingdienst sprak in december nog van tienduizend gedupeerden, nu zijn dat er al meer dan 36.000. En in iets meer dan de helft van de gevallen is inmiddels duidelijk dat zij recht hebben op de zogeheten Catshuisregeling.

Niet zo gek dan dat de gemeente zelf maar tot actie overgaat, want zoveel mensen leggen natuurlijk ook een behoorlijke druk op hun systeem. Door ze zelf snel te compenseren creëren ze weer meer ruimte voor mensen die hun hulp ook hard nodig hebben.

Rotterdam haalt hier toch een behoorlijke stunt uit, want het benadrukt natuurlijk de trage afwikkeling van het Rijk. Het zou zomaar kunnen zijn dat andere gemeentes hetzelfde voorbeeld gaan volgen en ook op eigen houtje gedupeerden gaan compenseren, in de hoop dat het Rijk het bedrag op de gemeentebegroting zal gaan dekken.

Het is in ieder geval een stukje gerechtigheid voor de gedupeerden, die nu toch ein-de-lijk eens worden geholpen. Al blijft het maar de vraag of ze straks niet alsnog een brief van de Belastingdienst op de mat krijgen, omdat het ontvangen geld uit het ‘verkeerde potje’ is gekomen…