GroenLinks-coryfee Rutger Groot Wassink: We moeten met Rutte regeren, bestuurscultuur komt niet door één persoon

GroenLinks-wethouder in Amsterdam, Rutger Groot Wassink, vindt dat zijn partij in een kabinet-Rutte IV moet stappen. De Nederlandse bestuurscultuur is namelijk niet te verwijten aan slechts Mark Rutte, en dus moet er gewoon geregeerd kunnen worden met de VVD-voorman als premier van Nederland.

Groot Wassink zei dat bij NPO Radio 1, waar presentator Sven Kockelmann de leider van de invloedrijke Amsterdamse GroenLinks-afdeling bevroeg over de politieke actualiteit. Mark Rutte hoeft wat de hoofdstedelijke wethouder niet te vertrekken als premier: “Ik zou het slecht vinden als we dat gaan terugbrengen tot één persoon.” Sterker nog, dit is juist een geschikt moment voor GroenLinks om het kabinet in te stappen: “Als je zelf meedoet kun je meer veranderen.”

Dat GroenLinks op 17 maart nog een fors verlies heeft geïncasseerd, vond Groot Wassink ook niet zo’n sterk argument: “Het maakt niet uit of je wint of verliest. Een meerderheid is nog altijd een meerderheid.”

Mochten de kabinetsonderhandelingen slagen en GroenLinks toetreden tot het kabinet-Rutte IV, dan ziet het prominente partijlid in ieder geval geen rol voor zichzelf weggelegd: “Jesse mag altijd bellen, maar ik ga geen ‘ja’ zeggen.”