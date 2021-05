Hamasvriend Ramsey Nasr haalt uit naar Rutte en liegt over Israël: “Etnische zuiveringen!”

“Dichter” en acteur Ramsey Nasr is van Palestijnse afkomst. Prima. Maar wat niet prima is, is dat hij op Facebook liegt over Israël én ook meteen tekeer gaat tegen Mark Rutte omdat die een boodschap ter verdediging van Israël plaatste op sociale media. Want, zegt Nasr, de joodse natiestaat zou zich schuldig maken aan “etnische zuiveringen.” Over de vele raketten die Hamas bewust op burgerdoelen afschiet heeft hij het dan weer niet.

“Hoi Mark! Even een berichtje om te zeggen dat je een schoft bent – als dit tenminste alles is wat je te zeggen hebt over de verwoesting en massaslachting die in Gaza plaatsvindt,” schrijft Nasr op zijn Facebook-pagina. “Vrienden met Israël zijn is je goed recht. Etnische zuiveringen bagatelliseren is dat niet: dat heet medewerking. Groetjes, Ramsey.”

Het is natuurlijk een ronduit walgelijke tekst. Israël maakt zich helemaal niet schuldig aan “etnische zuiveringen.” Ja, er is heus wat af te dingen op het beleid van het land, maar haar van serieuze misdaden tegen de menselijkheid beschuldigen is niet alleen onbehoorlijk, maar ronduit leugenachtig.

Ik ben zeer bezorgd over het aanhoudende geweld in Israël en Gaza. Het is onacceptabel dat Hamas willekeurig raketten op de burgerbevolking afvuurt. Nederland steunt het recht van Israël op zelfverdediging, binnen de grenzen van het internationaal recht en proportionaliteit. — Mark Rutte (@MinPres) May 14, 2021

“Binnen de grenzen van het internationaal recht en proportionaliteit” is natuurlijk duidelijk. Dat Nasr vervolgens toch over “etnische zuiveringen” begint is ronduit schandalig.