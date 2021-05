Heeft corona effect op de verkoop van olie?

De economie is wereldwijd behoorlijk ontwricht geraakt door de coronapandemie. Tegelijk zien we ook een enorme veerkracht, want hier en daar bleken klappen sneller verwerkt te kunnen worden dan aanvankelijk was gedacht. In de coronadiscussie is de oliehandel een interessante outsider. Dit heeft te maken met de situatie die vlak voor het uitbreken van de pandemie op de oliehandel was ontstaan. Velen zullen zich ongetwijfeld herinneren dat de prijs van een vat ruwe olie was gedaald naar een historisch laag niveau. In de Verenigde Staten was een zodanig overschot ontstaan dat producenten geldt toe moesten leggen op elk vat dat ze toen produceerden. Dergelijke ontwikkelingen zijn natuurlijk ook van invloed op de prijs voor een flacon motorolie die je zelf koopt voor je eigen voertuig.

Negatieve olieprijs

Toen de wereld in het vroege voorjaar van 2020 grotendeels stil kwam te staan, had dat grote gevolgen. Auto’s reden nog maar nauwelijks, fabrieken draaiden op halve kracht, er werd dus veel minder olie gebruik dan er beschikbaar was. Als de vraag uitvalt en de voorraad groot is, daalt de prijs. Die daalde zelfs zo spectaculair dat er sprake was van een negatieve verkoopprijs. Een bizarre situatie, maar door de omstandigheden wel heel verklaarbaar. Ook in 2021 is de dalende vraag naar olie nog altijd goed merkbaar. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in Nederland de afzet van motorbrandstoffen als benzine, diesel en stookolie in februari 2021 ongeveer twee procent lager dan in april 2020, terwijl toen al een absoluut dieptepunt leek te zijn bereikt. Vergelijken we de cijfers van februari 2021 met die van februari 2020, dan zien we een afname van veertien procent.

Stijging van de prijzen

In maart en april 2021 zagen we een forse stijging van de olieprijzen. De vraag naar olie nam weer toe, doordat in veel landen het dagelijkse leven weer enigszins op gang kwam. Daar kwam bij dat in Saoedi-Arabië sprake was van ongeregeldheden, die druk op de prijzen zette. Dat land is namelijk de grootste olieproducent ter wereld en als daar serieuze problemen ontstaan, heeft dat ook consequenties voor de prijzen van een flacon Castrol Edge 5w30 die je zelf koopt voor je eigen voertuig. Alles hangt immers met elkaar samen en ook de waardestijging van de dollar doet er geen goed aan, want olie wordt vrijwel overal in dollars afgerekend.