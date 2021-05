Hoe belangrijk is zoekmachine marketing?

Zoals je weet gebeurt alles tegenwoordig online. Shoppen, eten bestellen, colleges volgen, onderzoek doen, informatie vinden; je gebruikt altijd de zoekmachine.

Als bedrijf wil je bovenaan in de Google resultaten komen te staan: als je bovenaan staat wordt je gezien en kunnen je klanten je bereiken. Alleen bekendheid via sociale media kanalen is belangrijk, maar niet genoeg: Je wil zichtbaar zijn.

Als je de volgende stap wil zetten in het optimaliseren van jouw zoekmachine marketing, schakel dan de hulp in van een bureau zodat jouw zichtbaarheid geoptimaliseerd wordt en nieuwe en terugkerende klanten jou kunnen vinden.

Wat is zoekmachine marketing?

Door middel van SEO (Search Engine Optimalisation) kom je hoger in Google rankings te staan. Dit betekent dat je eerder door Google getoond wordt wanneer een potentiële klant bepaalde zoektermen rondom de producten of diensten intikt, die jij te bieden hebt met jouw bedrijf. Hierdoor komen klanten eerder op de website van jouw bedrijf terecht.

Hoe werkt zoekmachine marketing?

De magische formules van Google zijn de afgelopen jaren slimmer geworden. Het gaat niet meer om de juiste zoektermen aan zoveel mogelijk artikelen te linken of veel keywords te gebruiken, het draait nu juist om content. In het kort; hoe meer artikelen met relevante content je plaatst, hoe meer je wordt opgemerkt door Google. De content moet relevant zijn omdat de zoekmachine niet alleen naar bepaalde woorden kijkt, maar ook scant op de inhoud van het artikel: Gaat de content daadwerkelijk om deze termen? Is het relevant en boeiend?

Waarom zoekmachine marketing belangrijk is

Zoekmachine marketing is belangrijk, omdat:

1) Het aantal online gebruikers groeit met de dag. Klanten zoeken steeds meer informatie online. Een review voordat ze ergens winkelen, de locatie wordt online gevonden in plaats van op een kaart, er wordt online betaald en ga zo maar door. Zo blijft er een constante toestroom van nieuwe klanten. Klanten verwachten jouw bedrijf online te vinden. Dit is hoe veel klanten voor het eerst met jouw bedrijf te maken krijgen als ze daar niet van op de hoogte waren. Zoekmachine marketing is de ideale plek om nieuwe bezoekers te trekken.

2) Je ziet resultaat. Het resultaat van online marketing is goed zichtbaar. Je kunt zien wie jouw klanten zijn en hoe vaak je website is bezocht. Je ziet direct jouw bereik.

3) Online marketing kost minder. Online marketing is betaalbaarder dan traditionele vormen van marketing. Bovendien kun je het verkeer naar jouw website vergroten door veel content te plaatsen, waardoor je weer hoger in de zoekmachine eindigt. Denk aan gastartikelen op blogs. Dit draagt allemaal direct bij aan jouw zichtbaarheid en de vindbaarheid van je bedrijf in de zoekmachines.

Al met al is online marketing onmisbaar in deze tijd. Hoog in de zoekmachine eindigen is noodzakelijk als je wil dat jouw bedrijf gevonden wordt door zoekende klanten. Online marketing biedt vele voordelen en mogelijkheden voor je bedrijf. Bovendien bespaart het kosten, vind je klanten op een doelgerichte manier en je ziet met eigen ogen het succes van je bedrijf.