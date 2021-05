Hongarije gooit mondkapjes op de schroothoop: ‘Het is tijd om afscheid te nemen van de maskers’

Hongarije verklaart de strijd tegen het coronavirus zo goed als gewonnen. Het Midden-Europese land gaat dit weekeinde daarom de mondkapjesplicht schrappen. Het land, waar dagelijks nog zo’n 800 coronagevallen per dag worden geconstateerd, heeft een pijlsnelle vaccinatiecampagne achter de rug.

Dat kon doordat de Hongaarse regering in weerwil van Europees beleid ook is gaan prikken met vaccins uit China en Rusland, ondanks dat de EU-gezondheidsdienst EMA deze nog niet had goedgekeurd. Tests in andere landen wijzen echter uit dat met name de Chinese vaccins een stuk minder effectief zijn dan bijvoorbeeld de veelgebruikte preventieve geneesmiddelen van AstraZeneca, Pfizer en Moderna.

Aankomend weekeinde zal in Hongarije de vijf miljoenste prik worden gezet. Dat betekent volgens premier Viktor Orbán één ding: het moment is daar om ‘afscheid te nemen van mondkapjes.’ Ook het schrappen van de avondklok wordt in het vooruitzicht gesteld.