Horeca-baas resoluut tegen Hugo’s sneltesten: ‘Snel terug naar oude normaal, niet onnodig systeem in stand houden’

Een meerderheid van de horecaondernemers is tegen een verplichte coronasneltest voor een bezoek aan hun zaak. Dat laat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) weten. De voorzitter van de brancheorganisatie, Robèr Willemsen, stelt dat we ‘zo snel mogelijk terug moeten naar het oude ‘normaal” en dat het niet wenselijk is om een sneltestsamenleving op te tuigen.

Binnen de horecasector is er genoeg onvrede te vinden over de tal van, dikwijls ridicule, plannen van coronaminister Hugo de Jonge. Uit onderzoek van KHN blijkt dat een meerderheid van de Nederlandse horecaondernemers tegen een zogeheten sneltestsysteem is. Zelfs als ze daarvoor weer open kunnen of meer gasten mogen ontvangen blijft de meerderheid tegen dit plan. Wat een vrij duidelijk signaal is vanuit de horecawereld richting De Jonge; hij zal toch echt met een beter en realistisch plan op de proppen moeten komen.

KHN-voorzitter Willemsen zegt tegenover RTL Nieuws dat men gewoon weer terug wil naar het oude normaal. Hij ziet dan ook geen heil in een sneltestsysteem. Volgens Willemsen focust de overheid zich met dit soort plannen op de verkeerde dingen:

“We moeten zo snel mogelijk terug naar het oude ‘normaal’ en niet onnodig een systeem van testen in stand willen houden. Het lijkt wel alsof het kabinet de enorme uitgaven op deze manier wil verantwoorden, in plaats van de focus te leggen op de heropening van de samenleving.”

De KHN meldt dat ze niet alleen staan met de kritiek, want ook verscheidene burgemeesters hebben zo hun bedenkingen. De plannen van De Jonge, een reisbewijs en het sneltestsysteem, lijken zo in rap tempo te worden neergefakkeld door verschillende kampen in de samenleving.

Willemsen kaart terecht het punt aan dat de overheid eerder bezig is om de eigen gigantische geldsmijterij te verantwoorden, dan met een solide exitstrategie te komen. De Jonges wispelturigheid en continue geflipflop qua ideeën zijn ook alles behalve constructief. Er is op deze manier geen peil te trekken op wat de toekomst brengt.

Niet zo gek dat veel mensen helemaal klaar zijn met de demissionaire minister voor Volksgezondheid. Nederland is keer op de keer de dupe van zijn gepruts en rare, vaak niet werkende plannetjes. Hugo, verzin iets dat werkt of stap gewoon op! Wellicht dat Robèr Willemsen dan je functie kan gaan bekleden.