Horeca Nederland baalt van geschrapte EK-plannen door Grapperhaus: ‘Heeft hij niks geleerd van de afgelopen maanden?’

Demissionair minister Ferdinand Grapperhaus heeft de Nederlandse horeca flink in de steek gelaten. De minister deed een oproep aan Nederlanders om de eerste wedstrijden van het EK Voetbal thuis te gaan kijken. De horeca had zich in allerlei bochten gewrongen om juist te profiteren van dit voetbalfestijn, maar de felbegeerde omzet, die velen goed kunnen gebruiken, verdwijnt als sneeuw voor de zon.

De Nederlandse horeca was de afgelopen weken al druk bezig met het bedenken van ‘coronaproef’-plannen voor het aankomende EK. Veel ondernemers hoopten namelijk een extra zakcentje te verdienen tijdens die voetbalfestijn, helaas heeft de minister daar nu een stokje voor gestoken. Vanochtend kwam Grapperhaus met de mededeling dat hij hoopte dat veel Nederlanders het voetbaltoernooi thuis op de bank gingen kijken én juist geen grote schermen op terrassen of marktpleinen gaat ophangen.

Voor horecaondernemers was deze oproep een klap in het gezicht. Sommigen hadden al veel sneltesten in huis gehaald of andere aanpassingen verricht om toch te kunnen profiteren van het EK. Dit feestje gaat nu alleen niet door. Koninklijke Horeca Nederland laat aan RTL Nieuws weten de oproep absoluut niet te kunnen waarderen:

“Heeft de minister niet geleerd van de afgelopen 14 maanden? De meeste besmettingen vinden thuis plaats. De horeca kan het juist goed organiseren. Iedereen snapt dat overvolle kroegen bij de eerste wedstrijden niet kan. Maar buiten, op het terras, met beamers is toch iets heel anders? Dit is zo voorbarig van de minister.”

Ook dit is weer het zoveelste voorbeeld van paniekvoetbal door het kabinet. Ze realiseren zich plotseling dat het EK voor de deur staat en nu roepen ze snel iedereen tot orde. Maar dit zal totaal niet werken, horecaondernemers worden gedupeerd, maar je voorkomt zeker niet dat mensen alsnog met elkaar voetbal gaan kijken. In plaats van buiten op een terras gaat men nu gewoon met een vriendengroep binnen de wedstrijden volgen. En zoals KHN terecht opmerkt is dan het risico op een besmetting vele malen groter.

Opnieuw een ondoordachte oproep van het kabinet. Eentje die ook nog eens de horeca mogelijk financieel schaadt en voor deze sector was het al een waardeloos jaar.