Horeca Nederland wil nog voor 1 september 1,5-meterregel schrappen: ‘Druk op de zorg is al weggehaald’

De horeca hoopt dat vóór 1 september nog de 1,5-meterregel wordt geschrapt. Robèr Willemsen, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland is van mening dat nu de druk op de zorg dusdanig is afgenomen én het vaccineren van Nederland snel gaat, de afstandsregel binnenkort ook kan worden geschrapt.

De horecasector hoopt dat de Haagse bestuurders binnenkort ook gaan kijken naar het loslaten van de 1,5-meterregel. Horecavoorzitter Willemsen zegt dat dit het beste zou zijn voor het verdienmodel van veel horecagelegenheden. Nu de druk op de zorg is afgenomen, zou het ook goed kunnen, aldus Willemsen.

Tegen RTL Nieuws zegt hij er het volgende over: “De meest kwetsbaren hebben de prik al gehad en nu zijn vooral jongeren nog aan de beurt. De belangrijkste reden om die regel in te voeren was druk van de zorg halen. Dat gebeurt nu in rap tempo.”

Nadat iedereen zijn eerste prik heeft gehad, medio juli, zou de 1,5-meterregel kunnen worden versoepeld, aldus de KHN-voorzitter.