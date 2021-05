Hugo de Jonge is boos dat lokale krant hem met nazi-regime vergelijkt om testbeleid: ‘Ongepast en onsmakelijk’

Minister van Volkgsgezondheid Hugo de Jonge valt de lokale krant De Limburger aan, omdat de publicatie afgelopen donderdag een spotprent afdrukte waarin Hugo de Jonge figureert als een officier van het nazi-regime. Maar in plaats van dat hij Joodse Nederlanders uitlegt dat zij een zogeheten Jodenster moeten dragen, drukt De Jonge inwoners op het hart om een negatieve coronatest “te allen tijde, digitaal dan wel analoog, bij u te dragen.”

Laten we gewoon stoppen met ongepaste en onsmakelijke WOII-vergelijkingen. Het doet nooit recht aan het nu, en al helemaal nooit aan het verleden. @delimburger pic.twitter.com/fJuAFi6Iw9 — Hugo de Jonge (@hugodejonge) May 6, 2021

De vice-premier is niet gecharmeerd van de spotprent van de cartoonist Marijn. Op Twitter laat de CDA’er zich niet onbetuigd: “Laten we gewoon stoppen met ongepaste en onsmakelijke WOII-vergelijkingen. Het doet nooit recht aan het nu, en al helemaal nooit aan het verleden.” Meer dan 1.500 mensen betuigen via retweets en likes steun aan de bewindsman.