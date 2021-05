Hugo de Jonge maskeert eigen epische falen bij vaccinatiebeleid, scheldt liever ‘voordringers’ uit voor “eikel”

Demissionair minister Hugo De Jonge doet er werkelijk álles aan om maar niet te hoeven erkennen dat zijn vaccinatiebeleid bijzonder slecht is opgezet. Het is vandaag namelijk eens te meer aangetoond dat het kinderlijk eenvoudig is om voor te dringen. In plaats van de fouten te adresseren, scheldt hij de mensen die misbruiken maken van zijn bureaucratische gatenkaas uit voor “eikel”.



Enige tijd geleden liet RTL Nieuws zien dat er geen enkele degelijke controle is voor het maken van een vaccinatie-afspraak. Met een simpele voorbeeldbrief en een wijziging zodat de eigen naam erin staat, kon een afspraak worden gemaakt bij de GGD. De Jonge doet nu net alsof er bewust is gekozen voor deze ‘bureaucratische weeffout’. Het aanbrengen van een simpele QR-code bij de uitnodiging was wat hem betreft te veel moeite. Bij de NOS gaat Hugo de Jonge echter volledig uit z’n naad:

“We hebben er bewust voor gekozen om niet een enorme bureaucratie op te tuigen voordat je je afspraak kunt maken. Want anders zouden we alleen maar vertraging organiseren. Er zitten wel checks in voor je aan de beurt bent, maar het is geen onneembaar fort. Vals spelen kan uiteindelijk altijd als je heel erg je best doet, maar dan ben je wel een eikel.”

Het is toch wonderbaarlijk dat zo’n beetje iedere festivalorganisatie vrij eenvoudig zo’n “enorme bureaucratie” op kan tuigen om te voorkomen dat iedere jandoedel met een nep ticket binnen kan komen. Maar voor De Jonge, het ministerie van Volksgezondheid en de GGD’s is dat een bijna onmogelijke opgave.

En in plaats van gewoon die fout te erkennen haalt De Jonge uit naar de misbruikers en scheldt ze uit voor “eikel”. Want dat is een gepaste reactie van een volwassen vent in de functie van minister, en bovendien de plaatsvervangend minister-president. Maar dat u het weet: we moet ons gewoon een weg uit deze pandemie vloeken.