GGD blijkt wederom totaal incompetent, iedereen kan makkelijk voordringen bij vaccinatieprogramma

Onderzoek van RTL Nieuws toont aan dat het voor iedereen al maandenlang mogelijk is om voor te dringen en een coronaprik te krijgen. Met een makkelijk te vinden voorbeeld van een uitnodigingsbrief is het een kwestie van de naam veranderen en een afspraak maken. Dat meldt RTL Nieuws.

Daniël Verlaan, de techjournalist van RTL Nieuws, legde de complete incompetentie van de GGD weer eens bloot. Sinds januari is het al mogelijk, en zelfs kinderlijk eenvoudig, om voor te dringen bij het vaccinatieprogramma.

Omdat zorgmedewerkers (bestaande uit zo’n 700.000 mensen) sinds januari recht hebben op een vaccin, hebben ruim 750 zorginstellingen een voorbeelddocument gekregen zodat ze een uitnodiging voor vaccinatie konden sturen. Diverse zorginstellingen hebben dit document openbaar op hun website geplaatst.

Op zich zou dat niet zo’n probleem zijn, ware het niet voor het feit dat de GGD nergens anders op controleert dan de naam op de uitnodiging en of die overeenkomt met het identiteitsbewijs. Zelfs het meest eenvoudige festival heeft nog het benul om de tickets met iets van een bar- of QR-code te voorzien, maar voor de GGD is dat kennelijk al te moeilijk.

Verlaan stelde de GGD op de hoogte nadat hij inderdaad bleek voor te kunnen dringen, maar de GGD had volgens de journalist geen interesse. Sterker nog, ze dreigden zelfs met juridische stappen als hij het verhaal zou publiceren.

En in plaats van daadwerkelijk stappen te ondernemen om dit lek te dichten, komt de GGD met een kinderachtig moreel appèl (via RTL Nieuws):

“Als iemand een uitnodiging op eigen naam zet en daarmee voordringt is dat een ‘buitengewoon kwalijke zaak’, stelt de GGD: “Mensen die er doelbewust voor kiezen om het vaccinatieprogramma te ondermijnen door voor te dringen en daarbij de wet overtreden, begrijpen niet voor welke grote taak we staan. “Wij blijven uitgaan van het goede van de mens en richten ons met al onze energie op het bestrijden van deze pandemie.””

Wat de GGD betreft is dit lek een “acceptabel risico” en zou het beveiligen van de uitnodigingen “ten koste van het vaccinatietempo” zijn gegaan. Wel ja joh, laten we met z’n allen doen alsof dat echt storm liep in de eerste paar maanden van dit jaar…